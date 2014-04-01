Заур Байсангуров проведет бой за титул чемпиона мира IBO

Об этом УНИАН сообщили в промоутерской компании братьев Кличко "К2 Promotions".

Бой пройдет 12 апреля в рамках первого турнира в 2014 году, организованного компанией К2.

Байсангуров проведет бой впервые после долгого перерыва, связанного с травмой. В октябре 2012 года в Киеве Байсангуров защитил принадлежавший ему тогда мировой титул WВO в поединке с официальным претендентом Лукашем Конечны. Травма, полученная летом 2013 года, помешала Байсангурову провести обязательную защиту этого же пояса против американца Деметриуса Андраде. Впоследствии Байсангуров был лишен не только чемпионства в WBO, но и потерял титул чемпиона мира по версии IBО, которым владел с декабря 2010 года.

В свою очередь, украинский боксер Вячеслав Узелков, носящий титул интерконтинентального чемпиона IBO, в этот же день проведет рейтинговый бой против Геарда Айетовича из Сербии.

На данный момент Узелков входит в ТОП-5 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO). Свой последний поединок он провел в ноябре прошлого года. Узелков одержал победу нокаутом над американцем Джейдоном Кодрингтоном и стал обладателем титула интернационального чемпиона IBO в полутяжелом весе.

В андеркарде в ринг также выйдут Александр Червяк, Мишико Беселия и Яго Киладзе.