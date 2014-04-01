Юношеская сборная Украины по футболу не попала в число участников Евро
16:14, 01 апреля 2014Спорт
0
В Коимбре (Португалия) завершился элит-раунд отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди юношеских сборных (возраст игроков - до 17 лет), в котором сборная Украины заняла второе место, не сумев попасть в финальный турнир.
U-17 / uefa.com
Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).
В этом турнире явным фаворитом была сборная Португалии, а командами-аутсайдерами - Исландия и Латвия. И сборная Украины сумела доказать свой класс в игре с аутсайдерами обыграв Исландию со счетом 2:0, а Латвию - 5:1.
В игре же за первое место и путевку в финальный турнир с Португалией украинцы были явно слабее. Голы Алешандре Силвы, Буты и Рубена Невеша позволили хозяевам турнира одержать крупную победу - 3:0. Примечательно, что с таким же счетом португальцы обыграли и исландцев и латвийцев.
Таким образом, на счету сборной Украины 6 очков, а у Португалии - 9.
Чемпионат Европы-2014 пройдет на Мальте с 9 по 21 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter