Юношеская сборная Украины по футболу не попала в число участников Евро

Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

В этом турнире явным фаворитом была сборная Португалии, а командами-аутсайдерами - Исландия и Латвия. И сборная Украины сумела доказать свой класс в игре с аутсайдерами обыграв Исландию со счетом 2:0, а Латвию - 5:1.

В игре же за первое место и путевку в финальный турнир с Португалией украинцы были явно слабее. Голы Алешандре Силвы, Буты и Рубена Невеша позволили хозяевам турнира одержать крупную победу - 3:0. Примечательно, что с таким же счетом португальцы обыграли и исландцев и латвийцев.

Таким образом, на счету сборной Украины 6 очков, а у Португалии - 9.

Чемпионат Европы-2014 пройдет на Мальте с 9 по 21 мая.