Обнародован состав сборной Украины по плаванию на турниры Multinations

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Соревнования Multinations будут проходить одновременно в Греции и на Кипре с участием спортсменов разных возрастных категорий. Украину представят две команды по 13 пловцов в каждой.

Так, в Александруполосе (Греция) будут выступать ребята 17-18 лет и девушки 15-16 лет. Украину здесь будут представлять Владислав Савенков Сергей Бужор, Тарас Бойчук, Иван Адамович, Владислав Чумак, Андрей Стрюков, Дмитрий Прожога, Юлия Смаль, Валерия Тимченко, Кристина Панчишко, Полина Шинкаренко, Маргарита Смирнова и Арина Якуба.

В Лимасоле (Кипр) будут соревноваться ребята 15-16 лет и девушки 13-14 лет. Украину будут представлять Сергей Шевцов, Игорь Бобраков, Евгений Куркин, Андрей Хлопцов, Владислав Иванов, Николай Абрамов, Евгения Тищенко, Татьяна Кудако, Виктория Тройнік, София Зубенко, Марина Колесникова, Юлия Стадник и Надежда Фесенко.

Пловцы будут соревноваться в 50-метровых бассейнах.

Председатель тренерского совета Федерации плавания Украины, главный тренер сборной команды Украины по плаванию Андрей Сердинов сказал: «В этих соревнованиях принимают участие одни из лучших пловцов Украины, которые входят в состав национальной сборной. Для Украины Multinations - традиционные соревнования. Наши спортсмены успешно выступают там каждый год уже длительное время».