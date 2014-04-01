Члены Академии спорта выберут победителей в 12 номинациях премии "Герої спортивного року"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Во время заседания Академии, перед началом процедуры голосования, президент НОК Сергей Бубка отметил, что не смотря на цифру «13» год стал успешным для украинского спорта.

«На чемпионатах мира и Европы в олимпийских номерах программы наши спортсмены завоевали 21 и 52 награды соответственно. Порадовали наши юные олимпийцы, которые на зимних и летних Европейских юношеских олимпийских фестивалях в Брашове и Утрехте завоевали 17 медалей. Удачно выступили неолимпийцы и паралимпийцы. На высоком уровне в Украине были проведены чемпионат мира по художественной гимнастике, юношеский чемпионат мира по легкой атлетике, чемпионат мира по боксу среди юниоров, чемпионат Европы по баскетболу до 16 лет. Поэтому во время голосования будет трудно определить самых достойных. Этот год действительно стал особенным для наших атлетов, тем более интересным и увлекательным будет финальный результат, и сама церемония», - подчеркнул главный олимпиец страны.

Согласно регламенту, сначала, экспертная комиссия специалистов НОК Украины и Министерства молодежи и спорта провела детальный анализ, подготовив расширенный список претендентов в каждой номинации. После этого свое мнение высказали около 350 представителей общенациональных и региональных масс-медиа со всей страны. По итогам всех журналистских анкет сформированы тройки претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Именно из этих троек в каждой номинации "академики" должны выбрать одного лучшего. Имена победителей станут известны непосредственно во время церемонии награждения лауреатов премии.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля на НСК «Олимпийский» состоится Всеукраинская торжественная церемония награждения «Герої спортивного року-2013». Организаторами мероприятия является Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины.

«Герої спортивного року» - это национальный спортивный «Оскар», призванный определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды и специалистов из всех видов спорта.