Теннисистка Свитолина выиграла первый матч на турнире в Чарльстоне

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первом матче турнира, который проходит на кортах с грунтовым покрытием, соперницей Свитолиной была австралийка Ярмила Гайдосова. Несмотря на разницу в классе и рейтинговых позициях она сумела навязать борьбу украинке. Занимающая 35-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Свитолина выиграла у 334-й ракетки мира лишь на тай-брейке в решающем сете - 6:1, 5:7, 7:6.

Поединок длился более 2-х часов и за это время украинка сделала семь брейков и шесть раз проиграла геймы на своей подаче, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. В свою очередь, Гайдосова выполнила четыре эйса и шесть раз ошиблась на подаче.

За выход в третий круг соревнований Свитолина сыграет против 18-й в мировом рейтинге американки Слоан Стивенс, которая посеяна организаторами соревнований под 5-м номером и освобождена от игр первого круга.