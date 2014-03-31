"Украинские атаманы" проиграли "Команде России" в четвертьфинале WSB

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый из двух матчей команд. Ответный матч состоится в Донецке.

В первом бою, где сошлись опытнейший россиянин Давид Айрапетян и легионер украинской команды Хасанбой Дусматов, произошла мини-сенсация. Представитель украинской команды уверенно вел бой и по мнению двух из трех арбитров вчистую выиграл - 50:45, в то время как третий рефери присудил победу россиянину с минимальным преимуществом - 48:47. В итоге, была зафиксирована победа украинца раздельным решением судей - 0:1.

Но, в дальнейшем, хозяева ринга стали переигрывать команду-соперника. Владимир Никитин единогласным решением судей выиграл у Николая Буценко, так же единогласным решением Раджаб Бутаев победил Дениса Беринчика, а Артем Чеботарев - Дмитрия Митрофанова. При этом, в двух последних случаях россияне одержали победу с минимальным преимуществом. Так, в абсолютно равном бою Чеботарев - Митрофанов, в пользу россиянина сыграло только то, что он имеет преимущество в росте и длине рук.

В пятом заключительном бою матча сошлись россиянин Евгений Тищенко и еще один легионер "атаманов" Сергей Корнеев из Беларуси. Здесь россиянин имел большое преимущество в начале боя и удержал его в дальнейшем - победа единогласным решением судей.

В итоге, россияне победили со счетом 4:1.

В ответном матче в Донецке "атаманов" устроит победа со счетом 5:0. При счете 4:1 будет проведен дополнительный бой. А в случае победы украинцев 3:2 или победы россиян с любым счетом в полуфинал WSB выйдет команда России.