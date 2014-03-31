«Будівельник» вышел на второе место в баскетбольной Суперлиге

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне имели заметное преимущество над соперником в трех из четырех четвертей игры.

Лишь на старте матча фавориты и действующие чемпионы Украины из Киева позволили сопернику выиграть 10-минутку с минимальным преимуществом – 23:24. После 2-минутного перерыва «строители» полностью перевернули ход игры и больше не позволили сопернику навязать равную борьбу – 20:12, 22:14 и 27:21. В итоге, 92:71 в пользу киевлян.

Лучшим игроком матча в составе команды-победительницы стал американский легионер Блэк Эйхерн, набравший 19 очков.

В других матчах дня «Донецк» неожиданно уступил с крупным счетом днепропетровскому «Днепру» - 66:91, запорожский «Ферро-ЗНТУ» в упорной борьбе одолел «Черкасские обезьяны» - 79:77, а «Николаев» обыграл «Днепр-АЗОТ» из Днепродзержинска – 69:57.

Таким образом, лидером турнирной таблицы по-прежнему остается «Химик» (Южный), на счету которого 21 победа при 2 поражениях. У «Будівельника» - 17/7, мариупольского «Азовмаша» - 16/7, «Донецка» - 17/8, «Ферро-ЗНТУ» - 17/9.