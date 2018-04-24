Украинский хоккей взял новую высоту

Нынешний сезон для единственного представителя Украины в Континентальной хоккейной лиге стал всего вторым в истории выступлений в турнире. Но уже сейчас, на второй год, команда из неопытного новичка превратилась в дерзкого середняка, готового поспорить с лидерами европейского хоккея. Это стало возможным по многим причинам, основные из которых – приход нового тренера и группы игроков, позволившее точечно усилить команду. Все остальное, включая инфраструктуру и отлаженный механизм клубной работы, в Донецке был освоен еще ранее. Сейчас это стало лишь одним из составляющих общего успеха команды.

Перед сезоном

Свой дебют в Континентальной хоккейной лиге «Донбасс» немного смазал. Разумеется, 9-е место в Конференции «Запад», при 14 командах-участницах (18-е в общей таблице Лиги при 26 участниках), называть неудачей было бы преувеличением, если бы не одно но... Уже в прошлом сезоне у дебютанта был вполне боеспособный состав и именитый тренер — словацкий специалист Юлиус Шупплер. Кроме того, своими результатами дончане сами «разыграли аппетит болельщиков во время сезона». Команда, до последнего, претендовала на попадание в плей-офф (хотя поначалу об этом речь не шла), и, в итоговой турнирной таблице, отстала от занявшего 8-е место подмосковного «Атланта» (Мытищи) лишь на 1 балл. Разочарование получилось настолько сильным, что тренер был уволен, а в следующий сезон коллектив вступил более мощным. И с куда более серьезными целями и задачами.

В летнее межсезонье в клуб пришел Андрей Назаров – перспективный молодой российский тренер. Правда, не имевший серьезных достижений в работе с предыдущими клубами — «Витязь» и «Северсталь». Несмотря на молодой возраст нового тренера, на него была сделана самая, что ни на есть, серьезная ставка. Перед тренером ставилась задача-минимум – выход в плей-офф, а, «в нагрузку» к основной работе, ему предложили должность наставника национальной сборной Украины. Отказаться от заманчивого предложения возглавить сборную страны россиянин не смог. Уж слишком велик соблазн.

Стоит отметить, что, придя в новую команду, Назаров благоразумно не стал «махать шашкой». Глобальных изменений не произошло, а костяк, который наработал Шупплер в первый год существования хоккейного коллектива в Донецке, остался. Тем самым, кстати, Назаров только нарастил себе дополнительную симпатию болельщиков.

За год в городе появились настоящие болельщики хоккея. Они и не могли не появиться у команды, которая дебютировала в сильнейшей лиге Европы наравне с мощными коллективами России. Болельщики народ довольно консервативный, не любящий каждый год менять кумиров, как перчатки. В итоге, все прошлогодние лидеры были сохранены. А команда лишь усилилась, благодаря нескольким «точечным» приобретениям.

Новые лица «Донбасса»

Безусловно, главной звездой летнего трансферного окна стал Руслан Федотенко. Перешедший из НХЛ, самый титулованный украинский хоккеист (двукратный обладатель Кубка Стэнли), моментально стал всеобщим любимцем. Плюс, самый авторитетный игрок по статусу и титулам, к тому же — украинец, разумеется, сразу был назначен капитаном команды.

Также форвардами-новичками команды стали финн Теему Лайне, который до этого был безусловным лидером и лучшим нападающим минского «Динамо», и опытный российский форвард Максим Якуценя, который в сезоне 2012/13 выступал в челябинском «Тракторе», и в его составе в финале Кубка Гагарина против московского «Динамо» был признан лучшим игроком своей команды. Правда, стать сильнейшей командой КХЛ, по итогам сезона, Якуцене и «Трактору» так и не удалось. Москвичи выиграли финальную серию года.

Еще одним важнейшим приобретением можно назвать появление в клубе канадского вратаря Майкла Ллейтона. Уже по ходу сезона он стал основным голкипером команды и, по большому счету, провел отличный сезон, сполна оправдав доверие со стороны главного тренера. Достаточно сказать, что «Донбасс», по итогам регулярного чемпионата, пропустил меньше 100 шайб, превратившись, по этому показателю, не просто в лучшую команду лиги, а в единственную таковую. Остальные коллективы пропускали больше 100 голов.

Сменщиком Ллейтона был также опытный и известный широкой публике словак Ян Лацо, который неплохо проводил доверяемые ему игровые отрезки. Но первым, все-таки, был Ллейтон, которому Назаров доверял куда больше.

Кроме того, уже по ходу сезона, «Донбасс» подписал контракт с украинским голкипером Сергеем Гайдученко. Этот хоккеист имеет российское гражданство, но ни разу не был заигран за сборную России. В его послужном списке значатся такие серьезные команды, как московский ЦСКА и новосибирская «Сибирь». Скорее всего, подписывая контракт с Гайдученеко, тренер «Донбасса» руководствовался далеко не клубными интересами, а взял вратаря с учетом интересов главной команды страны — сборной.

Гайдученко, безусловно, самый квалифицированный украинский вратарь на данный момент. Только он имеет опыт выступления в КХЛ. То, что его брали именно под сборную, подтверждает и один красноречивый факт – в «Донбассе» он не сыграл ни одной минуты ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф – Кубке Гагарина.

Наконец, летом прошлого года были подписаны контракты с защитниками Олегом Пигановичем и украинцем с российским паспортом Геннадием Разиным, который ранее, на протяжении многих лет, отказывался играть за сборную. После прихода Назарова, игрок сначала согласился на переход в «Донбасс», а затем дал добро и на выступления в национальной команде.

Таким образом, Назаров не только усилил игровую составляющую команды, но и поднял в ней дух, что также немаловажно. Тренер стал объединяющим звеном, именно к нему целенаправленно шли игроки, оказавшиеся новичками «Донбасса» в межсезонье. Ну и, наконец, по ходу сезона, в середине чемпионата, к команде присоединился россиянин Андрей Конев.

Казус года

Впоследствии, по ходу сезона, высокий класс тренера Назарова проявился в том, что никто из вышеперечисленных игроков не потерялся в новом коллективе. Все они достаточно быстро вышли на первые роли, а представить команду без них, например, в следующем сезоне, сейчас очень сложно.

Единственным исключением, казусом в составе команды, стало появление Михаила Анисина. Игрок даже не успел толком начать сезон и проявить себя в «Донбассе» с хорошей стороны, как вляпался в очередную (для себя) историю. В середине ноября Анисин подрался со своим одноклубником Сергеем Варламовым. Причем, Анисина не остановило даже то, что Варламов намного превосходит его самого в габаритах. Видимо, Назарову этот эпизод был обиден вдвойне. Так как игрока, в сезоне 2012/13 сменившего четыре клуба, он лично пригласил в Донецк и рассчитывал именно на его игровые качества, а не на навыки уличного драчуна.

Разумеется, прощать подобные вольности своему подопечному Назаров не стал. Дисциплина в команде — превыше всего. В итоге, контракт с Анисиным был разорван и талантливый игрок до сих пор не может найти применение своему дару.

Впрочем, исключение из правил лишь подтверждает правило. От ошибок не застрахован никто, но, в подавляющем большинстве своих решений, тренер оказался абсолютно прав.

Сезон без провалов

С самого начала сезона, «Донбасс» считался серьезным претендентом если не на лидирующие позиции, то, как минимум, на место в числе участников плей-офф. И команда постоянно подтверждала свой класс. Она не только брала очки в матчах с аутсайдерами и середняками первенства, но и, с завидной регулярностью, «пощипывала» лидеров. В числе «клиентов» донецкой команды такие гранды, как московское «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга.

Что кардинально изменилось в команде в новом сезоне? Прежде всего, манера игры. Если при Шупплере «Донбасс» демонстрировал достаточно примитивный хоккей, зачастую, описываемый специалистами термином «бей-беги», то с приходом Назарова команда стала играть в умный, рациональный комбинационный хоккей.

В арсенале игроков появилось намного больше разученных на тренировках комбинаций, «домашних заготовок». Если раньше добряк «пан Шупплер», в основном, концентрировался на сохранении хорошей атмосферы внутри команды, то пришедший Назаров, не в ущерб атмосфере, стал больше времени уделять непосредственно хоккею. При этом, все же стоит отметить более жесткий стиль руководства коллективом у Назарова. Недаром в своей карьере он славился именно качествами «тафгая», а в заокеанской НХЛ получил прозвище «Русский медведь».

Впрочем, грубостью украинский коллектив не славился. Только исключительно жестким, но игровым хоккеем, приносящим свой результат. В отличии от того же подмосковного «Витязя», который, при тренере-Назарове, специализировался на организации массовых «ледовых побоищ».

Как результат — четвертое место в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата в Конференции Запад и 6-е — во всей лиге. И заслуга принадлежит всему коллективу игроков. Если во многих командах существует единоличный лидер, или ударное звено, то у «Донбасса» такого нет. Целая группа игроков набрала примерно равное количество оков по системе гол+пас. Соответственно, травма одного-двух игроков не является катастрофой для донецкого коллектива, где есть отличная взаимозаменяемость. Именно этот фактор и стал, в первую очередь, залогом того, что коллектив провел ровный сезон без особых спадов.

"Донбасс" же в этом сезоне провел две очень напряженные и интересные серии. Играя сначала с командой, которую он обошел в регулярном чемпионате, рижским «Динамо», украинский клуб повел в серии до четырех побед — 3:1, после чего позволил сопернику сравнять счет в серии. Но, в решающий момент, «Донбасс» сумел собраться и выиграть седьмой матч — 4:3.Что касается Кубка Гагарина, то, как и любой турнир плей-офф, с регулярным чемпионатом он не имеет ничего общего. Здесь абсолютно другие тактика и стратегия. А, например, в той же НХЛ, победитель регулярного чемпионата, впоследствии, становится лучшей командой лиги по итогам сезона (обладателем Кубка Стэнли), в среднем, раз в десять лет.

Не менее напряженным выдался и четвертьфинал плей-офф, где уже украинский клуб был в роли команды, выступившей хуже в регулярном чемпионате. Тем не менее, и здесь дончане оказались готовы к борьбе на равных, и даже выиграли матч в гостях. Правда, серия и сезон в КХЛ, в целом, закончился для «Донбасса» досадным поражением на своей площадке. Но, на оценку сезона это особого влияния не имеет...

Единственным пятном, которое ложится на светлый сезон, стал Континентальный кубок. Но и тут есть свои нюансы. «Донбасс» сенсационно проиграл этот турнир, несмотря на то, что считался явным фаворитом. Ведь команда была на несколько голов выше всех своих соперников. Вместе с тем, для донецкой команды этот турнир явно не был приоритетным. «Донбасс» выиграл его в прошлом году, и явно утратил к соревнованию интерес. А ведь, по регламенту, победитель обязан участвовать в нем и на следующий год, иначе его ждут серьезные санкции от Международной федерации хоккея. Учитывая же плотность календаря в КХЛ, минимальное количество пауз, этот турнир может помешать команде уже в следующем сезоне, когда перед ней будут стоять новые задачи в главном соревновании сезона.

Континентальный кубок, пусть и является, на сегодняшний день, единственным официальным хоккейным еврокубком, явно не имеет того веса и значимости, каким обладает футбольная Лига чемпионов. В общем, поражение в нем хоть и не приятно, но трагедией не стало. Теперь, в следующем сезоне, команда может полностью сосредоточится на КХЛ.

Дальше — чемпионат мира

Сезон окончился для подавляющего большинства игроков «Донбасса», но не для его тренера и тех, кто выступает за сборную Украины. Впереди — чемпионат мира во втором по значимости Дивизионе 1А, с неплохими шансами на попадание в элиту -компанию 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих титул лучшего.

Но эта история уже не имеет прямого отношения к «Донбассу». Разве что, имиджевое. Ведь почетно представлять страну, чья сборная является участником элитного дивизиона мирового первенства. Из ведущих игроков команды – трех первых пятерок — в состав сборной входят только Руслан Федотенко и Андрей Разин. Упомянутый ранее Гайдученко, и другие игроки команды, находятся либо в глубоком запасе, либо в составе фарм-команды, выступающей в Молодежной хоккейной лиге.

Если по ходу сезона ходило много слухов о том, что россияне, приглашенные в состав «Донбасса», но не имеющие игровой практики в сборной России, будут привлекаться в национальную команду Украины, то в появившемся на днях расширенном списке игроков сборной нет ни одной новой фамилии. Возможно, интерес к команде у них появится после нынешнего мирового первенства, если команда решит задачу попадания в элитный дивизион.

Безусловно, крайне важным этот турнир является для самого Назарова. Уже в своем дебютном соревновании в статусе главного тренера национальной сборной, он может принести стране этой команды очень много — место в списке ведущих национальных сборных мира. И для самого тренера этот вызов судьбы не менее важный, чем тот, что был в начале сезона, когда ему только предстояло возглавить «Донбасс».

…«Донбасс» потихоньку входит в элитарную компанию. Команда провела лишь второй сезон в КХЛ. Но какой сезон! В городе строится большая ультрасовременная «Кальмиус-арена», которая должна стать лучшей в стране. Все это играет на руку команде, и ее перспективы можно назвать весьма радужными.

Впрочем, есть и одно существенное «но». Ситуация в стране, по-прежнему, остается напряженной. И неизвестно, как поведут себя в этой ситуации уже играющие в команде легионеры, многие из которых могут не продлить существующие контракты и не пожелать оставаться в команде, базирующейся в столь неспокойном регионе. Еще больше вопросов будет возникать у потенциальных новичков, которые могли бы усилить команду с учетом ее нынешних успешных результатов и возможных перспектив. Будем откровенны, сейчас вряд ли кто-то захочет просто так, туристом, приезжать в Украину. Вряд ли кто сильно горит желанием посетить страну с корыстной целью — заработать. И, в этом случае, менеджерам «Донбасса» придется приложить максимум усилий, чтобы убедить того или иного игрока, что он едет в абсолютно стабильную команду, находящуюся в тихом и мирном городе, что ему и его семье ничего не угрожает. Сейчас, в наступающее межсезонье, работа менеджмента дончан становится едва ли не ключевой в плане перспектив на будущий сезон.

Совсем недавно в эксклюзивном интервью УНИАН Андрей Назаров, на вопрос о первых впечатлениях о пребывании в Украине, отметил: «Прекрасный город, прекрасная страна. В Украине есть хорошие хоккеисты, но хоккея, по большому счету, не было двадцать лет. Сейчас он в стадии развития. Я думаю, через 5-7 лет все должно нормализоваться. Такой временной провал бесследно пройти не может».

Серьезный клуб в стране уже появился. А, значит, как отметил тренер, не за горами и возрождение хоккея в стране в целом. Есть за что бороться...

Кирилл Стадниченко