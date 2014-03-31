Виктория Мазур выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по гимнастике

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

В этом турнире не участвовали сильнейшие гимнастки Украины и России, поэтому свой шанс могли использовать спортсменки, редко появляющиеся на пьедестале почета. Воспользовалась этим и Мазур.

За упражнение с обручем она получила от судей 17,333 балла, заняв третье место. Украинка отстала лишь от дуэта лидеров - Нэта Ривкин (Израиль) и Маргарита Мамун (Россия), которым арбитры поставили одинаковые оценки - по 17,9 балла.

В других видах программы украинка выше 6-го места не поднималсь. 6-й Мазур была и в многоборье, где первые три места заняли представительницы России - Мамун, Яна Кудрявцева и Мария Титова.