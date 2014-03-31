Теннисист Долгополов поднялся на 22-е место в мировом рейтинге

Об этом сообщает официальный сайт АТР.

На данный момент на счету украинца 1690 очков. Улучшить свой показатель в рейтинге он смог, прежде всего, благодаря удачному выступлению на турнире серии Masters в Майами, где дошел до четвертьфинала.

В свою очередь, второй представитель страны в Тор-100 сильнейших игроков мира Сергей Стаховский существенно ухудшил свою позицию, опусившись с 79-го на 91-е место. На его счету 605 баллов. У третьего номера сборной Украины Ильи Марченко 307 очков. Он опустился со 170-го на 171-е место.

В тройке сильнейших игроков мира изменений не произошло - Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия) и Станислас Вавринка (Швейцария). С 5-го на 4-е место поднялся экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер.