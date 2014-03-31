Сборная Украины по хоккею начала подготовку к чемпионату мира

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

С 31 марта по 5 апреля команда будет проводить ежедневные тренировки на льду спорткомплекса «АТЭК» (Киев). Также, по словам тренера команды Константина Симчука, предусмотрены занятия на земле и в спортивном зале.

Всего под руководством Симчука будут работать 14 хоккеистов, фамилии которых внесены в расширенный список кандидатов.

Это вратари - Вадим Селиверстов (ХК «Астана», Казахстан), Евгений Напненко, Андрей Бесхлебный (оба - «Белый Барс»); защитники - Дмитрий Толкунов, Владимир Алексюк, Игорь Кугут (все - «Белый Барс»), Руслан Борисенко, Денис Исаенко (оба - «Компаньон-Нефтегаз»), Юрий Наваренко (ХК «Гомель», Беларусь), Александр Победоносцев («Титан», Россия); Нападающие - Артем Бондарев («Белый Барс»), Сергей Черненко, Артем Гниденко, Дмитрий Нименко (все - «Компаньон-Нефтегаз»).

Перед началом тренировочного сбора Симчук отметил: «В первую очередь акцент в работе будет сделан на физическую подготовку. Так случилось, что некоторые игроки находятся без тренировочной практики неделю, другие - две-три недели. Именно поэтому нужно вывести всех хоккеистов на один функциональный уровень».

Детали следующего этапа подготовки команды станут известны позже.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А состоится с 20 по 26 апреля. Две лучшие команде по итогам соревнований в 2015-м году будут выступать в элитном дивизионе, где 16 сильнейших команд мира непосредственно оспаривают титул чемпиона мира.