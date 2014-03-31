Капитан "Динамо" получил сотрясение мозга и травму челюсти

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Капитан киевлян получил болезненный удар коленом в верхнюю часть правой челюсти и упав на землю, ударился челюстью о грунт. Просто со стадиона Гусев в сопровождении врача команды Леонида Миронова был доставлен в днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

Читайте также«Днепр» обыграл «Динамо» в матче Премьер-лиги"В клинике Олегу было проведено полное обследование, - рассказал Миронов. - У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга среднетяжелой степени, ушиб мягких тканей лица, большой ушиб лица, ушиб правого нижнечелюстного сустава, повреждения трех зубов. Вместе с командой футболист вернулся в Киев и прямо из аэропорта был доставлен в клинику «Борис». Здесь его ждут дальнейшие обследования. Эту ночь он проведет в клинике под наблюдением врачей, а потом будем решать, каким образом проводить дальнейшее лечение".

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Днепра.