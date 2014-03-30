«Днепр» обыграл «Динамо» в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой игре встречались вторая и третья команды турнирной таблицы чемпионата.

Матч в Днепропетровске на протяжении большей части игрового времени проходил с ощутимым игровым преимуществом хозяев поля, в то время как гости больше преуспели в нарушениях и полученных желтых карточках. Реализовать же свой перевес игроки «Днепра» сумели в середине матча. На 45-й минуте бразильский легионер команды Матеус открыл счет, а на 58-й он же удвоил перевес и оформил собственный дубль.

Из других матчей тура отметим довольно неожиданное поражение одесского «Черноморца» в Мариуполе от «Ильичевца» - 1:3. В свою очередь, запорожский «Металлург» выиграл у симферопольской «Таврии» - 1:0, донецкий «Металлург» проиграл луцкой «Волыни» - 1:3, а полтавская «Ворскла» обыграла ужгородскую «Говерлу» с таким же счетом – 3:1.

Тур завершится в воскресенье вечером матчем «Металлист» (Харьков) – «Шахтер» (Донецк).