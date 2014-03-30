"Металлист" - "Шахтер" - 2:4: онлайн

Сегодня в Харькове проходит центральный матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлист" принимает донецкий "Шахтер".

В этом матче сошлись четвертая и первая команда в турнирной таблице чемпионата. При этом "Металлист" провел на две игры меньше соперника и лишь на 1 балл отстает по потерянным очкам.

Этот матч крайне важен для обеих команд. Горнякам, для того, чтобы упрочить свое лидирующее положение, харьковчанам - для того, чтобы вклиниться в чемпионскую гонку наравне с донецким клубом, а также днепропетровским "Днепром" и киевским "Динамо".

Нынешнее межсезонье стало крайне трудным для харьковчан, которые испытывали большие финансовые трудности. В итоге, команда лишилась главного тренера Мирона Маркевича и ряда ведущих игроков-легионеров. Правда, на выступлениях в национальном чемпионате это пока никак не сказалось. Горняки же обошлись без потрясений финансового и кадрового характера, но начали сезон с сенсационного поражения в Лиге Европы от более чем скромной чешской "Виктории" (Пльзень), а уже в ходе возобновившегося чемпионата Премьер-лиги проиграли "Днепру".

В этом матче явным фаворитом по мнению аналитиков букмекерских контор является "Шахтер". Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1,571 к 1, на ничью - 4,15 к 1, на победу харьковчан - 6,50 к 1.

Добрый вечер! Начинаем онлайн трансляцию.

Стали известны стартовые составы команд:

"Металлист": Шуст, Вильягра, Папа Гуйе, Юссуф, Азеведо, Эдмар, Ксенз, Богданов, Марлос, Хавьер, Пшеничных. Запас: Горяинов, Гомес, Нойок, Соуза, Гоменюк, Красноперов. Шелаев.

"Шахтер": Каниболоцкий, Срна, Кучер, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Илсиньо, Коста, Тейшейра, Эдуардо, Адриано. Запас: Пятов, Шевчук, Хюбшман, Фред, Воловик, Бернард, Феррейра.

1. Матч начался

3. Команды осторожно начинают матч. Пока мячом больше владеет "Шахтер".

4. Первый угловой в исполнении дончан разыгран неудачно - вне игры.

5. Ответ "Металлиста" - Марлос подавал угловой, но дончане легко отбились.

6. Луис Адриано едва не выскочил один на один с вратарем, но подыграл себе рукой, что заметил арбитр.

7. ГОЛ. 1:0

8. Вильягра с угла штрафной навесил на Шавьера, тот коснулся мяча головой а замкнул атаку харьковчан ударом по своим воротам Кучер - автогол...

10. "Шахтер" сразу пытается ответить, но защита "Металлиста" начеку. Два угловых подряд ни к чему не привели.

12. Шуст получил травму в самом начале игры. Очень обидно. На замену вратарю харьковчан выходит, разумеется, Горяинов.

14. Возобновилась игра и сразу же атака "Металлиста". Но, харьковчане даже до штрафной площади соперника толком не дошли.

16. Богданов ударил со штрафного едва ли не с сорока метров - Каниболоцкий забрал мяч.

18. Пока "Металлист" уверенно контролирует мяч. Даже не сразу и вспомнишь, что харьковчане с лидерами чемпионата играют.

20. А вот и ответ "Шахтера". Удар Срны со штрафного, но мяч попадает в "стенку".

23. Еще раз Богданов опасно пробивает штрафной с дальней дистанции - снова вратарь на высоте.

24. Вильягра остро подключился к атаке команды, но защитники "Шахтера" сумели заблокировать его пас.

26. Срна в отсутствии других вариантов бьет с дальней дистанции - гораздо выше ворот.

27. Вторая вынужденная замена в начале матча - Шевчук вместо Исмаили.

28. Азеведо то ли простреливал, то ли бил по воротам. Получилось очень опасно, но мяч прошел мимо ворот.

30. ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Шахтера"

32. 2:0. МАРЛОС РЕАЛИЗОВАЛ ПЕНАЛЬТИ

33. И тут же еще один опасный штрафной для харьковчан. Богданов прострелил низом - защитники выбили мяч.

35. Проход Шевчука по левому флангу ничем не завершился - удар от ворот.

36. 2:1

37. Неожиданный удар Косты с угла штрафной площади застал врасплох всех. В том числе и вратаря харьковчан Горяинова.

38. И ТУТ ЖЕ 2:2

39. Теперь Коста навесил мяч с угла поля и Эдуардо сравнивает счет.

41. "Шахтер" продолжает атаковать. Хочет сразу выйти вперед...

43. Тейшейра и Срна друг друга не поняли. Бразилец отдал пас не туда.

44. Илсиньо прошел вдоль бровки и заработал угловой.

45. И тут же опаснейший ответ "Металлиста". Марлос не сумел разобраться.

45+1. 2:3

45+1. Дарио Срна красивейшим ударом из-за пределов штрафной площадки поразил верхний угол ворот харьковчан. Это что-то невероятное!!!!

ПЕРЕРЫВ

Уххххх... Первый тайм стал поистине феерическим. Команды по очереди показывали отличный футбол. В начале игры дончане смотрелись растерянными и никак не походили на лидера чемпионата. Собственно, за это они и поплатились двумя пропущенными голами. Но, после пенальти в исполнении харьковчан, донецкая команда словно преобразилась. Если через две-три минуты после пропущенного гола казалось, что нам стоит от "Шахтера" ждать фееричной игры во втором тайме, то затем они показали все - и характер, и выдержку, и мастерство. Последняя 10-минутка полностью перевернула игру. Чем ответят хозяева после перерыва? Думается, этот вопрос был бы более интригующим, если бы у руля харьковчан по-прежнему стоял Мирон Маркевич. Впрочем, именно в такие моменты и рождаются Великие тренеры. Ваш выход, Игорь Рахаев...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

47. И тут же опасный штрафной в исполнении "Шахтера". Коста очень опасно подавал, но Горяинов намертво забрал мяч.

49. И опять атакует "Шахтер". Теперь Срна опасно навешивал мяч в штрафную, но хозяева поля отбились.

51. Замена у харьковчан - Гомес вместо Юссуфа. Пора "Металлисту" думать о том, как спасать матч.

52. И вновь опаснейший момент у "Шахтера" после ошибки Папы Гуйе. Хозяев поля спасла сверхнадежная игра вратаря Горяинова.

54. Вильягра получает желтую карточку за симуляцию. Хотел, ни много, ни мало, пенальти заработать.

55. УДАЛЕНИЕ Вильягра вторую карточку получает за 1 минуту. Теперь сфолил у своей штрафной на Эдуардо.

56. Штрафной горняки разыграли неудачно. Шевчук ударил мимо ворот.

58. Грубая пошла игра. В самом центре поля Степаненко сыграл прямо в ногу Богданову. Судья ограничился желтой карточкой, хотя мог прямую красную показать.

60. Пока игра идет в центре поля.

62. "Шахтер" умело использует большинство, уверенно контролируя мяч. Пока большего горнякам и не надо.

64. Коста начал опаснейшую атаку "Шахтера", но никто так и не сумел нанести решающий удар.

66. Одну из редких в последние минуты атак "Металлиста" не сумел завершить Марлос - не успел к мячу

68. А вот и Гомес запорол момент. Решил пробить сам, не поделившись мячом с находившимися в более выгодной позиции партнерами по команде. Мяч пролетел мимо ворот.

70. "Шахтер" опять захватил контроль над мячом и умело сбивает темп.

71. А вот и момент от "Шахтера". Шевчук обострил игру и добился углового.

73. Гомес бьет по воротам из-за пределов штрафной - Каниболоцкий уверенно парирует мяч.

74. 2:4

75. Луис Адриано завершает широкую размашистую атаку "Шахтера" с использованием обоих флангов.

76. Адриано получил небольшое повреждение. Пауза в игре.

77. Харьковчане массово покидают трибуны... Все пропало!

78. Навес Марлоса в штрафную горняков - безрезультатно.

81. Гол забил Тейшейра из вне игры. Нет пока разгрома у нас. 2:5 не получается.

84. Как-то совсем игра потеряла интерес. Трибуны пустеют прямо на глазах. Мяч в центре поля...

87. Угловой подавал "Металлист", но ничего опасного. Горняки отбились.

88. "Шахтер" все-таки жаждет разгрома. Два опаснейших удара в течении полуминуты. Удар Срны отбил Горяинов, Шевчук - мимо.

90. Судья добавил 5 минут. Вопрос: зачем?

90+1. Марлос пошел на ворота "Шахтера". Один на трех защитников. Шансов было маловато изначально...

МАТЧ ОКОНЧЕН

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