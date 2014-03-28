"Донбасс" выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина

Как сообщает корреспондент УНИАН, команды играли в серии до четырех побед одного из коллективов.

Проигрывая перед этой игрой со счетом 2:3, дончане должны были для выхода в полуфинал выиграть сначала матч в Донецке, а потом и решающую седьмую игру в Праге. "Лев" имел преимущество своей площадки, так как оказался выше дончан в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата.

Тем не менее, матч в Донецке, прошедший в упорной и равной борьбе, завершился с минимальным преимуществом в счете гостей. "Лев" забил первый гол еще в середине второго периода. Но после долгого видеопросмотра момента, продлившегося больше 15 минут, арбитры решили взятие ворот отменить, так как шайба залетела в сетку после того как Руслан Федотенко сдвинул ворота.

Гол по всем правилам "Лев" забил в середине третьего периода, когда точный бросок нанес Ондржей Немец. В этом моменте чехи реализовали большинство. В свою очередь, "Донбасс" ни одного из многочисленных моментов реализовать так и не смог - 0:1.

Таким образом, "Донбасс" завершил сезон на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим достижение клуба в выступлениях в КХЛ.