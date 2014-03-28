Олимпийский чемпион из Крыма считает, что спорт в России на голову выше
18:01, 28 марта 2014Спорт
0
Олимпийский чемпион-2008 по пулевой стрельбе Артур Айвазян сообщил, что он станет гражданином России.
Артур Айвазян / shooting-ua.com
Об этом он сообщил Еспресо.TV.
"Я собираюсь жить в Крыму. Мне придется принять российское гражданство. Я уверен, что теперь спорт в Крыму будет процветать, потому что в России он на голову выше, чем в Украине", - сказал 41-летний спортсмен.
Айвазян проживает в Симферополе. Несмотря на свой возраст, спортсмен собирается также выступить на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что рекордсменка Украины в метании копья Вера Ребрик, которая живет в Ялте, также может стать россиянкой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter