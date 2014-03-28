Японец Ханю стал чемпионом мира по фигурному катанию
16:36, 28 марта 2014Спорт
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Японский фигурист Юдзиру Ханю стал чемпионом мира в одиночном мужском катании.
Юдзиру Ханю / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Ханю набрал 282,59 балла. Его соотечественник Тацуки Мачида отстал менее чем на балл – 282,26. Существенно от дуэта лидеров отстал Хавьер Фернандес (Испания) – 275,93.
Напомним, что месяц назад Ханю стал Олимпийским чемпионом Сочи-2014.
Украинец Яков Годорожа в короткой программе занял 25-е место и в финал - произвольную программу - не попал.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по фигурному кататнию проходит в японской Саитаме с 24 по 30 марта.
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