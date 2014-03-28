Японец Ханю стал чемпионом мира по фигурному катанию

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Ханю набрал 282,59 балла. Его соотечественник Тацуки Мачида отстал менее чем на балл – 282,26. Существенно от дуэта лидеров отстал Хавьер Фернандес (Испания) – 275,93.

Напомним, что месяц назад Ханю стал Олимпийским чемпионом Сочи-2014.

Украинец Яков Годорожа в короткой программе занял 25-е место и в финал - произвольную программу - не попал.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по фигурному кататнию проходит в японской Саитаме с 24 по 30 марта.