Завершился матч Франция – Испания

В Ганновере на стадионе "AWD-Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании.

На 9-й минуте Мариано Перния красиво и опасно пробил со штрафного. С 27 метров мяч шел по дуге, поверх “стенки” и всех игроков в штрафной, шел практически в “девятку”, но дуга оказалась выше нужного лишь чуть-чуть.

На 13-й минуте принять дальний удар приходится уже Икеру Касильясу.

На 16-й минуте испанские защитники спокойно перехватили прострел, но мяч, приближаясь к штрафной подхватил Зидан. Двое испанцев бросились под его удар, и мяч ушел на угловой.

На 24-й минуте произошло что-то невероятное. Прострел справа от Тьери Анри не смогли перевести в ворота по очереди Франк Рибери и Патрик Вийера – промахнулись по катящемуся мячу. Оказывается даже 200-процентные возможности не гарантируют результата.

На 26-й минуте дальний удар нанес Фернандо Торрес. Угловой, еще угловой. Давление растет, французы нервничают, и 27-я минута стала минутой пенальти. Бартез видел куда летит мяч, но его прыжка на полметра не хватило, чтобы достать сильный удар Давида Вильи точно в нижний угол. 1:0.

Вот тут и оказалось, что атаки строить французам не из чего. Если у них и были атакующие тактики, заготовки, комбинации, связки, то полузащита испанцев разрушала все это еще в центре поля, не давая даже на свою половину переходить. А после дальних передач трижды оказывался в оффсайде Анри. Навес Зидана в штрафную на 39-й минуте легко взял вратарь. Испанцы успокоились - и зря…

Тьери Анри стоял в своем четвертом оффсайде и на 41-й минуте. С той лишь разницей, что, когда мяч был передан вперед в разрыв между защитниками, не стал подключаться к игре. Судьи пассивное «вне игры» фиксировать не стали, а Рибери свободно прошел и обвел вратаря. 1:1.

Испания тут же бросилась вперед, но на 42-й минуте судья не дал второго пенальти испанцам.

После перерыва обе команды открыли середину поля, и стали средними, реже дальними, передачами отправлять нападающих вперед.

На 50-й минуте Зидан на грани оффсайда вывел в прорыв Малуда, тот с разворотом в борьбе пытался перебросить вратаря. Икер Касильяс все же достал этот мяч.

На 58-й Рибери прошел вдоль лицевой линии до штрафной и отдал прострел – защитники отбились, а добивание издали было неточным.

Вилли Саньоль спас Францию от неприятностей на 60-й минуте после сильного паса (почти удара) с угла штрафной площадки во вратарскую.

Наступили 20 минут, когда две атакующие команды столкнулись на пространстве от штрафной до штрафной без возможности пройти к воротам или нанести удар. Никто не решался первым усилить атаку за счет ослабления обороны.

68-я принесла обострение у французских ворот. Гарсия бил головой с 9 метров в прыжке – мяч ударился в землю и после отскока упал на сетку ворот сверху.

На 69-й Анри попал в очередной оффсайд.

На 77-й Бартез выбил мяч после подкрученого углового слева. На 78-й Хоакин взял игру на себя, вошел слева в штрафную и из-под защитника, подрезая собственное движение, ударил в ближний угол – рядом со штангой.

На 79-й с 18 метров пробил выше испанских ворот вышедший на замену Гову.

На 83-й минуте Патрик Виейра сделал счет 2:1. Зидан подал дальний штрафной, испанец перед своими воротами перебросил мяч головой на дальнюю штангу, где Виейра и вколотил гол с отражением от защитника.

Испанцы создали три опасных момента в следующие две минуты.

Но последним, кто смеялся, был Зидан. Вильтор на 89-й минуте вывел его вперед поперечной передачей из центра влево. Зидан обыграл защитника и ударил в ближний угол. 3:1.