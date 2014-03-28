В баскетбольной Суперлиге сократили формат плей-офф

Об этом сообщает пресс-служба БК "Донецк".

Согласно новому регламенту, в первом раунде плей-офф командам-участницам предстоит серия до двух побед одной из команд в формате 1-1-1, где первый и третий матчи пройдут на площадках команды, занявшей более высокое место в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата. Полуфиналы и финалы (включая серию за третье место) пройдут в формате 2-2-1, то есть, до трех побед одной из команд. Первый, второй и пятый матчи серии примут команды, занявшие более высокое место в турнирной таблице.

Сокращение вызвано экономической и политической ситуацией в стране.

Предварительная дата старта решающих матчей сезона - 12-е апреля. Финальная серия, по одному из проектов календаря, должна закончиться до 16-го мая.

Отметим, что в сезоне 2012/13 все серии плей-офф, включая серии за медали, проводились до четырех побед одной из команд.