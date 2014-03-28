В биатлонной Гонке чемпионов в Москве примут участие сестры Семеренко

15:22, 28 марта 2014
Спорт
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Организаторы одного из самых престижных коммерческих соревнований в биатлоне - Гонки чемпионов - назвали состав участников соревнований-2014, в числе которых есть и украинки Валентина и Вита Семеренко.

Вита Семеренко / Reuters

Об этом сообщается в релизе Федерации биатлона Украины.

В гонке ежегодно участвуют по 10 мужчин и женщин. В этом году в число участников соревнований попали трехкратная олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи Дарья Домрачева из Беларуси, двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, олимпийский чемпион в дисциплине масс-старт норвежец Эмиль-Хегле Свендсен, а также двое из состава победителей эстафетной четверки мужской сборной России - Евгений Устюгов и Антон Шипулин.

Валентина и Вита Семеренко на Играх в Сочи выиграли золотую медаль и звание олимпийских чемпионок в составе эстафетной четверки. Кроме того, Вита также завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке.

Гонка чемпионов-2014 состоится в столице России 5 апреля.

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