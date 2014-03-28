В НОК Украины заявляют, что Крым находится под юрисдикцией комитета
13:50, 28 марта 2014Спорт
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Крымское отделение остается под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
НОК Украины
Об этом говорится в заявлении пресс-службы НОК.
В частности, в заявлении говорится: "В ответ на информацию, которая появилась в некоторых СМИ относительно того, что Крымское отделение Национального олимпийского комитета якобы направило в НОК Украины официальное письма о выходе из под юрисдикции НОК, пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины информирует, что по состоянию на данный момент никаких подобных писем в адрес НОК Украины не поступало".
Накануне в ряде российских и украинских СМИ появилась информация о том, что 19 крымских спортсменов выразили желание выступать в составе олимпийской сборной России, а Крымское отделение НОК Украины объявило о выходе из-под юрисдикции НОК.
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