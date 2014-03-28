В НОК Украины заявляют, что Крым находится под юрисдикцией комитета

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НОК.

В частности, в заявлении говорится: "В ответ на информацию, которая появилась в некоторых СМИ относительно того, что Крымское отделение Национального олимпийского комитета якобы направило в НОК Украины официальное письма о выходе из под юрисдикции НОК, пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины информирует, что по состоянию на данный момент никаких подобных писем в адрес НОК Украины не поступало".

Накануне в ряде российских и украинских СМИ появилась информация о том, что 19 крымских спортсменов выразили желание выступать в составе олимпийской сборной России, а Крымское отделение НОК Украины объявило о выходе из-под юрисдикции НОК.