Назван расширенный состав сборной Украины на Чемпионат мира по хоккею

Об этом сообщается в релизе Федерации хоккея Украины.

Всего в заявку попало 39 хоккеистов, 33 полевых игрока и шесть вратарей.

В списке команды вратари - Михаил Балабан (Сокол Киев), Андрей Бесхлебный, Евгений Напненко (оба - Белый Барс), Гайдученко Сергей (Донбасс), Вадим Селиверстов (ХК Астана), Михаил Шевчук (Молодая Гвардия); защитники - Владимир Алексюк, Игорь Кугут, Дмитрий Толкунов (все трое - Белый Барс), Руслан Борисенко, Денис Исаенко (оба - Компаньон-Найтогаз), Николай Ладыгин (Халл Стингрэйс), Виталий Люткевич (Молот-Прикамье Пермь), Юрий Наваренко (ХК Гомель), Денис Петрухно, Геннадий Разин (Донбасс), Александр Победоносец (Титан Клин), Данилл Скрипец (Молодая Гвардия); нападающие - Роман Благой, Руслан Федотенко, Максим Квитченко, Александр Торяник, Сергей Варламов, Виктор Захаров (все - Донбасс), Артем Бондарев (Белый Барс), Сергей Черненко, Артем Гниденко, Дмитрий Нименко (все трое - Компаньон-Нафтогаз), Виталий Доника (ХК Саров), Константин Касянчук (Динамо Москва), Виталий Лялька, Юрий Петранговский (оба - Молодая Гвардия), Александр Матерухин (Динамо Минск), Андрей Михнов (Металлург Жлобин), Павел Падакин (Калгари Хитмен), Алексей Поникаровский (СКА), Шамил Рамазанов (ХК Рязань), Олег Шафаренко, Олег Тимченко (оба - Юность Минск).

Чемпионат мира состоится в Гояне (Южная Корея) с 20 по 26 апреля. По регламенту соревнований 2 сильнейшие из 6 команд-участниц попадут в элитный дивизион, группу 16 сильнейших команд мира. Соответственно, две слабейшие команды переместятся в третий по значимости Дивизион 1В.