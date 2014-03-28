Назван расширенный состав сборной Украины на Чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб национальной сборной Украины по хоккею обнародовал расширенный состав команды на чемпионат мира среди команда Дивизиона 1А.
Об этом сообщается в релизе Федерации хоккея Украины.
Всего в заявку попало 39 хоккеистов, 33 полевых игрока и шесть вратарей.
В списке команды вратари - Михаил Балабан (Сокол Киев), Андрей Бесхлебный, Евгений Напненко (оба - Белый Барс), Гайдученко Сергей (Донбасс), Вадим Селиверстов (ХК Астана), Михаил Шевчук (Молодая Гвардия); защитники - Владимир Алексюк, Игорь Кугут, Дмитрий Толкунов (все трое - Белый Барс), Руслан Борисенко, Денис Исаенко (оба - Компаньон-Найтогаз), Николай Ладыгин (Халл Стингрэйс), Виталий Люткевич (Молот-Прикамье Пермь), Юрий Наваренко (ХК Гомель), Денис Петрухно, Геннадий Разин (Донбасс), Александр Победоносец (Титан Клин), Данилл Скрипец (Молодая Гвардия); нападающие - Роман Благой, Руслан Федотенко, Максим Квитченко, Александр Торяник, Сергей Варламов, Виктор Захаров (все - Донбасс), Артем Бондарев (Белый Барс), Сергей Черненко, Артем Гниденко, Дмитрий Нименко (все трое - Компаньон-Нафтогаз), Виталий Доника (ХК Саров), Константин Касянчук (Динамо Москва), Виталий Лялька, Юрий Петранговский (оба - Молодая Гвардия), Александр Матерухин (Динамо Минск), Андрей Михнов (Металлург Жлобин), Павел Падакин (Калгари Хитмен), Алексей Поникаровский (СКА), Шамил Рамазанов (ХК Рязань), Олег Шафаренко, Олег Тимченко (оба - Юность Минск).
Чемпионат мира состоится в Гояне (Южная Корея) с 20 по 26 апреля. По регламенту соревнований 2 сильнейшие из 6 команд-участниц попадут в элитный дивизион, группу 16 сильнейших команд мира. Соответственно, две слабейшие команды переместятся в третий по значимости Дивизион 1В.