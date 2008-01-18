Умер Бобби Фишер

17 января в Рейкьявике умер бывший чемпион мира по шахматам Роберт Джеймс (Бобби) Фишер. Американца, которому 9 марта исполнилось бы 65 лет, многие эксперты считают одним из лучших шахматистов в истории. О причине смерти Фишера, проживавшего в Исландии с 2005-го года, не сообщается.

В 14 лет он стал самым молодым чемпионом США. В 15 с половиной лет - самым молодым гроссмейстером в истории шахмат и бросил школу, чтобы целиком посвятить себя любимой игре. В 1972 году Бобби Фишер стал первым американским шахматистом, которому удалось выиграть титул чемпиона мира. Гроссмейстер отобрал это звание у представителя СССР Бориса Спасского, причем тот матч до сих пор считается одним из самых интересных в истории шахмат.

С самых юных лет он также известен неординарными, часто скандальными поступками и публичными заявлениями.

Отличался необычайной работоспособностью, фанатичной преданностью шахматам, энциклопедичностью знаний в области шахматной теории. Фишер успевал следить не только за соревнованиями среди мужчин, он изучал и партии из женских турниров, стараясь и там найти «свежую» идею. Читал специальную литературу на русском, сербском, испанском, немецком языках и всегда проявлял в соревнованиях полную осведомлённость во всех стадиях шахматной партии.

В среде шахматистов Фишера уважали за выдающиеся успехи и осуждали за экстравагантность. Комментаторы отмечали, что Фишер, требуя идеальных условий и повышения гонораров, много сделал для улучшения турнирного быта и благосостояния ведущих шахматистов. Сам Фишер говорил: "Я добьюсь того, чтобы к шахматам относились с не меньшим уважением, чем к боксу".

В 1975 году Фишер отказался защищать чемпионский титул, объяснив свое решение тем, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) не выполнила всех поставленных им условий. В апреле 1975 году новым чемпионом мира объявили Анатолия Карпова.

В 1992 г. после матча на территории Югославии госдепартамент США обвинил Фишера в нарушении международного бойкота Югославии и уклонении от уплаты налогов. По первому пункту ему грозило до 10 лет тюрьмы, по второму — штраф в 250 тысяч долларов. Поэтому Фишер более не вернулся в США. Некоторое время он жил в Венгрии, затем в Японии, публично делая антиамериканские заявления.

В сентябре 2001 года через несколько часов после террористических атак на США (11 сентября) Фишер дал интервью филиппинской радиостанции, назвав сообщения о терактах "замечательной новостью". Шахматист отметил также, что если США не изменят свою внешнюю политику, то они "должны быть уничтожены". Фишер был лишен американского гражданства, отсидел в японской тюрьме для нелегальных иммигрантов а в 2005-м году Исландия предоставила ему политическое убежище.

По материалам Ленты.ру и Википедии