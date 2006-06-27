Завершился матч Бразилия - Гана

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, переиграв в первом раунде плей-офф Гану - 3:0.

Счет был открыт на 5-й минуте: Роналдо получил своевременный пас из глубины поля, вышел один на один с вратарем и легко обыграл Ричарда Кингсона – 1:0. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира – на его счету 15 забитых мячей (3 из них – на ЧМ-2006).

Бразильцы имели моменты, чтобы увеличить счет, и в концовке тайма Адриано завершил красивую комбинацию, поразив уже пустые ворота с близкого расстояния. Сборной Ганы периодически удавались острые атаки, но нападающие не смогли превратить выгодные ситуации в штрафной соперника в гол.

После перерыва игра шла в более спокойном темпе. Южноамериканцы не стремились "добить" противника, а у ганцев не хватало мастерства, чтобы забить. На 81-й минуте вторую желтую карточку (за симуляцию) получил игрок сборной Ганы Асамоа Гьян. Бразильцы успели реализовать численное преимущество – свой первый гол на ЧМ-2006 забил Зе Роберто.

Победив со счетом 3:0, Бразилия стала седьмым участником 1/4 финала. Восьмой (и последний) определится в матче Испания – Франция.

Лента.ру