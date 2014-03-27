Украинская теннисистка Цуренко вышла во второй круг турнира ITF

Как сообщается на официальном сайте соревнований, украинка выиграла у американки Джулии Коэн - 6:3, 6:2.

Цуренко сделала шесть брейков и трижды упустила свою подачу. Также она ошиблась один раз на подаче.

Следующей ее соперницей будет 7испанка Лурдес Домингес-Лино. Она в первом круге была сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана - 6:2, 6:3.

Две другие украинские теннисистки завершили выступление в первом круге. Ольга Савчук проиграла француженке Матильде Йоханссон - 2:6, 6:7(5). В свою очередь, Надежда Киченок в матче против чешки Люси Градецкой при счете 4:4 отказалась от продолжения борьбы.