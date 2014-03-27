Фигуристка Попова квалифицировалась в финал чемпионата мира

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Попова набрала 50,32 балла. От лидера соревнований она отстает больше чем на 28 баллов. Первое место занимает японка Мао Осада - 78,66 балла. Следом за ней идут итальянка Каролина Костнер и Юлия Липницкая из России.

Финал соревнований в женском одиночном катании состоится 29 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее не пробились в финал спортивная пара Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык а также выступающий в мужском одиночном кататнии Яков Годорожа. В турнире танцевальных пар представителей Украины нет.