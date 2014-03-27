Фигуристка Попова квалифицировалась в финал чемпионата мира
15:42, 27 марта 2014Спорт
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Украинская фигуристка Наталья Попова заняла 21-е место в короткой программе чемпионата мира по фигурному катанию, тем самым став единственной украинкой попавшей в финал - произвольную программу.
Наталья Попова / isport.ua
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Попова набрала 50,32 балла. От лидера соревнований она отстает больше чем на 28 баллов. Первое место занимает японка Мао Осада - 78,66 балла. Следом за ней идут итальянка Каролина Костнер и Юлия Липницкая из России.
Финал соревнований в женском одиночном катании состоится 29 марта.
Как сообщал УНИАН, ранее не пробились в финал спортивная пара Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык а также выступающий в мужском одиночном кататнии Яков Годорожа. В турнире танцевальных пар представителей Украины нет.
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