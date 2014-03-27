Обнародован состав женской сборной Украины на чемпионат Европы по борьбе
15:08, 27 марта 2014Спорт
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Тренерский совет Федерации борьбы Украины объявила состав на Чемпионат Европы.
wrestlingua.com
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
В состав команды вошли восемь спортсменок: Наталья Пульковская (весовая категория - 48 кг), Лилия Горишня (53 кг), Ирина Гусяк (55 кг), Анна Василенко (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлия Ткач (63 кг), Алина Махиня (69 кг) и Екатерина Бурмистрова (75 кг).
Чемпионат Европы состоится в Финляндии с 1 по 6 апреля.
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