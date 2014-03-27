Экс-украинка Савченко выиграла пятое золото чемпионата мира по фигурному катанию для Германии

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Савченко и Шолковы стали чемпионами мира в пятый раз. Накануне они выиграли короткую программу, а сегодня - произвольную. Их итоговая сумма баллов — 224,88.

Ранее Савченко и Шолковы побеждали на чемпионатах мира 2008, 2009, 2011 и 2012 годов. Кроме того, они являются четырехкратными чемпионами Европы и обладателями бронзовых медалей Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.

Второе место на чемпионате мира заняли россияне Ксения Стобова и Федор Климов, третье - канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд.

Представляющие Украину на этом турнире Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык финишировали в короткой программе на 21-м месте и в финал - произвольную программу не попали.

Олимпийские чемпионы Сочи-2014 еще одна экс-украинка Татьяна Волосожар и Максим Траньков, представляющие Россию, на чемпионате мира в Саитаме не выступали.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2014 проходит в Японии с 24 по 30 марта.