УЕФА принял резолюцию о борьбе с договорными матчами

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Резолюцию представил второй вице-председатель Юридического комитета УЕФА Александер Чеферин. Она направлена на борьбу с договорными матчами и коррупцией и затрагивает пять тем: образование, регламент, оповещение об инцидентах, правоприменение и жесткие санкции.

"Мы просим национальные ассоциации двигаться одним курсом с УЕФА и при нашей полной поддержке бороться с этим пороком, который всерьез угрожает самой душе футбола", - призвал Президент УЕФА Мишель Платини.

УЕФА недавно внес в дисциплинарный регламент поправки, позволяющие усилить борьбу с договорными матчами. Теперь, когда дело касается договорных матчей, взяточничества и/или коррупции, фактор срока давности более не учитывается. Кроме того, регламент позволяет УЕФА применять жесткие санкции в рамках политики нулевой терпимости по отношению к подобным явлениям. Поправки в том числе соответствуют взятому УЕФА курсу на сотрудничество с органами полиции по всей Европе.