Шестой матч серии плей-офф КХЛ между "Донбассом" и "Львом" состоится в Донецке

Об этом сообщает официальный сайт "ХК "Донбасс".

Соответствующее письмо за подписью вице-президента по хоккейным операциям КХЛ Владимира Шалаева утром 27 марта поступило в офис донецкого клуба.

Ответственность за проведение игры в соответствии с Регламентом КХЛ возлагается на ХК "Донбасс".

Билеты на домашние игры уже поступили в свободную продажу и доступны онлайн на сайте клуба, в кассах Арены, точках продаж и через сервисы ПриватБанка. Первоочередное право покупки имеют владельцы сезонных абонементов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Донбасс" по решению КХЛ вынужден был провести на нейтральной площадке в Братиславе седьмой решающий матч серии первого этапа плей-офф против "Динамо" (Рига), а также третий и четвертый матчи серии против "Льва" (первый второй и пятый проходили на площадке чешского клуба в Праге). На данный момент счет в серии до четырех побед "Лев" - "Донбасс" - 3:2. В случае победы дончан на своей площадке седьмой решающий матч серии состоится в Праге, так как "Лев" занял более высокое место в итоговой таблице регулярного чемпионата КХЛ.