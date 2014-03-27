Шестой матч серии плей-офф КХЛ между "Донбассом" и "Львом" состоится в Донецке
Шестой матч серии 1/2 финала конференции Запад Континентальной хоккейной лиги между ХК "Донбасс" (Донецк) и ХК "Лев" (Прага) состоится 28 марта в Донецке на Арене "Дружба".
Об этом сообщает официальный сайт "ХК "Донбасс".
Соответствующее письмо за подписью вице-президента по хоккейным операциям КХЛ Владимира Шалаева утром 27 марта поступило в офис донецкого клуба.
Ответственность за проведение игры в соответствии с Регламентом КХЛ возлагается на ХК "Донбасс".
Билеты на домашние игры уже поступили в свободную продажу и доступны онлайн на сайте клуба, в кассах Арены, точках продаж и через сервисы ПриватБанка. Первоочередное право покупки имеют владельцы сезонных абонементов.
Как сообщал УНИАН, ранее "Донбасс" по решению КХЛ вынужден был провести на нейтральной площадке в Братиславе седьмой решающий матч серии первого этапа плей-офф против "Динамо" (Рига), а также третий и четвертый матчи серии против "Льва" (первый второй и пятый проходили на площадке чешского клуба в Праге). На данный момент счет в серии до четырех побед "Лев" - "Донбасс" - 3:2. В случае победы дончан на своей площадке седьмой решающий матч серии состоится в Праге, так как "Лев" занял более высокое место в итоговой таблице регулярного чемпионата КХЛ.