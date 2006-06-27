Одаренная молодежь огласит свой взгляд на суверенитет Украины

15-00 - В Центре культурного возрождения, состоится круглый стол на тему: «Угрозы сувернитета Украины – взгляд молодежи», приуроченный к 10-й годовщине принятия Конституции Украины. Организаторы - Украинский Студенческий Союз та МБО «Фонд Содействия Развитию Способной и Одаренной Молодежи” (ул. Ярославов Вал, 9). Нужна аккредитация. Телефоны: 8-050-341-20-86, 8-066-574-56-87, 8-050-358-22-38.

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