Бывший главврач "Ф-1": фанатам Шумахера следует готовиться к худшему

"С течением времени становится все менее и менее вероятным, что Михаэлю удастся вернуться в нормальное состояние", – приводит британская газета "Индепендент" слова Г.Харстайна.

В связи с этим, по его мнению, фанатам семикратного чемпиона "Формулы-1" следует "готовиться к самому худшему", передает Интерфакс-Запад.

Последнее на данный момент официальное сообщение о состоянии гонщика было опубликовано 7 марта.

Тогда его менеджер Сабина Кем сообщила, что М.Шумахер по-прежнему пребывает в фазе постепенного пробуждения.

"Михаэль все еще находится в фазе пробуждения. Ситуация не изменилась", – отметила она.

М.Шумахер был госпитализирован в одну из больниц Гренобля 29 декабря 2013 года с серьезной черепно-мозговой травмой, полученной при падении на склоне горнолыжного курорта Мерибель во французских Альпах.

В больнице у Шумахера обнаружили кровоизлияние в мозг. С тех пор 45-летний спортсмен перенес две операции. Он находился в состоянии искусственной комы в течение четырех недель, а затем был введен в фазу пробуждения.