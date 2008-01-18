Читатели сайта УЕФА назвали Команду года-2007

Объявлен состав Команды года-2007 по версии читателей uefa.com. Самое большое представительство в ней получил победитель Лиги чемпионов УЕФА "Милан".

В рамках выбора Команды года 277985 индивидуальных пользователей uefa.com оставили более 3,75 миллиона голосов. В символическую сборную попали всего два человека из прошлогоднего состава, а также пятеро новичков. "Милан" представляют три футболиста: центральный защитник Алессандро Неста, левый хав Кларенс Зеедорф и атакующий полузащитник Кака. Неста попадал в Команду года в 2002, 2003 и 2004, а Зеедорф составил ему компанию в 2002-м. Кака попал в Команду года во второй раз подряд и, получив 220333 голоса, стал самым популярным игроком в прошедшем голосовании.

Место в составе с прошлого года сохранил и Стивен Джеррард, выбранный в третий раз. Он оказался единственным представителем "Ливерпуля", который в финале Лиги чемпионов уступил "Милану". Зато в целом английские клубы делегировали в Команду года много громких имен. Это Джон Терри, избиравшийся в 2005-м, и новичок команды Дидье Дрогба из "Челси", а также Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Португалец уже был в составе Команды года в 2004 году. Лучшим тренером наконец стал его наставник сэр Алекс Фергюсон, который привел "МЮ" к золоту чемпионата Англии в девятый раз. В первый раз в состав попали голкипер "Реала" Икер Касильяс, правый защитник "Севильи" Даниэл Алвес, левый защитник "Барселоны" Эрик Абидаль и форвард "Интернационале" Златан Ибрагимович.

Команда года-2007 Икер Касильяс ("Реал")

Даниэл Алвес ("Севилья")

Алессандро Неста ("Милан")

Джон Терри ("Челси")

Эрик Абидаль ("Барселона")

Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")

Стивен Джеррард ("Ливерпуль")

Кака ("Милан")

Кларенс Зеедорф ("Милан")

Златан Ибрагимович ("Интернационале")

Дидье Дрогба ("Челси")

Тренер: сэр Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед")