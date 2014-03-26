«Будівельник» не смог выйти в полуфинал Еврокубка

Как сообщает корреспондент УНИАН, в первом матче киевляне выиграли с преимуществом в 3 балла.

Действующий чемпион Украины уверенно вел игру на протяжении трех с половиной четвертей. Киевляне выиграли первую 10-минутку – 15:11, удержали свой перевес во второй – 16:18, еще на балл увеличили в третьей – 11:10, а за пять минут до конца четвертого периода выигрывали с преимуществом в 5 очков.

Тем не менее, в концовке гости дрогнули и позволили сопернику выиграть этот отрезок игры с преимуществом «+8», чего хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм – 63:60. В дополнительной 5-минутке сербы с самого начала начали наращивать преимущество, выиграв ее с разницей в 6 очков. Главным же героем матча в составе «Црвены Звезды» стал американец Чарльз Дженкинс, набравший 29 очков и реализовавший 6 трехочковых бросков.

Таким образом, «строители» прекратили борьбу в еврокубках в нынешнем сезоне и теперь сосредоточатся исключительно на матчах украинской Суперлиги.