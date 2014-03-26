«Донбасс» проиграл пятый матч серии плей-офф КХЛ «Леву»

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Лева».

Чешские хоккеисты удачно провели первый период. На 5-й минуте Михал Репик открыл счет, а на 13-й Патрик Закриссон удвоил перевес «Лева». Справедливости ради стоит отметить, что в обоих голевых эпизодах неудачно сыграл вратарь «Донбасса» Петри Веханен.

Заменивший его затем Ян Лацо сыграл гораздо увереннее. Но, в свою очередь, «Донбасс» сумел забить лишь однажды. В начале второго периода преимущество чехов к минимуму свел Дмитрий Кагарлицкий – 1:2. А уже в концовке игры, за 9 секунд до финальной сирены, когда дончане выпустили вместо вратаря шестого полевого игрока, Закриссон оформил дубль – 3:1.

Как сообщал УНИАН, 6-й матч серии должен состояться 28 марта на нейтральной площадке в Братиславе. «Донбасс» не имеет права проводить игры в Донецке по решению КХЛ, которая считает, что клуб не может гарантировать безопасность командам, официальным лицам и болельщикам.