«Динамо» обыграло «Металлист» в четвертьфинале Кубка Украины

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне стали последними полуфиналистами кубкового турнира.

Игра в Харькове получилась зрелищной и очень напряженной одновременно. Команды на двоих забили пять голов и получили семь желтых карточек.

Сайт УНИАН провел онлайн-трансляцию игры.

Уже на 7-й минуте счет открыл Браун Идейе. Но, достаточно быстро, на 19-й минуте Себастьян Бланко сравнял счет – 1:1. А в конце первого тайма, на 43-й минуте Идейе сделал дубль.

После перерыва киевляне продолжили наращивать свое преимущество и на 73-й минуте Андрей Ярмоленко забил третий гол. А на 80-й минуте в ворота «Металлиста» был назначен пенальти. Но при реализации 11-метрового сплоховал Идейе, не сумевший сделать хет-трик – пробил выше ворот. Заключительная 10-минутка прошла при полном преимуществе харьковчан. На 85-й минуте Айилла Юссуф сократил разрыв в счете до минимума (2:3), но большего харьковчанам добиться не удалось.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в полуфинал Кубка Украины вышли донецкий «Шахтер», одесский «Черноморец» и команда-сенсация нынешнего розыгрыша – представляющий Вторую лигу «Славутич» из Черкасс.