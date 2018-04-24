Вита Семеренко: «Хочется еще и еще раз доказать, что ты лучше»

Старшая из сестер-биатлонисток Семеренко (Вита старше Валентины на 15 минут) вместе с «младшенькой» и Еленой Пидгрушной, в равной степени, считались ведущими биатлонистками страны. Единственное, что выделяло из этой троицы Пидгрушную — титул чемпионки мира, завоеванный ровно за год до Игр в Сочи на чемпионате мира. Сестры же имели на счету победы только на этапах Кубка мира и куда менее престижных чемпионатах Европы и Универсиадах, где ведущие команды мира выставляют вторые составы.

В начале нынешнего сезона Вита Семеренко и вовсе выпала из обоймы, казалось, вообще потеряв шансы на более-менее успешное выступление в главном соревновании четырехлетия. Тяжелая травма, которую спортсменка получила еще в летней части сезона, катаясь на лыжероллерах, отняла у нее массу драгоценного времени в подготовке. Более того, спортсменка вынуждена была пропустить старт сезона, несколько этапов Кубка мира, появившись в основном составе за считанные недели до Олимпиады. Разве мог кто-то предположить, что именно она завоюет единственную медаль Украины в Сочи в индивидуальных соревнованиях, а также станет самой титулованной спортсменкой страны на этих Играх?..

Вита, сезон стартовал для вас гораздо позже, нежели для основных соперниц. С какими мыслями выходили на старт спринтерской гонки в Сочи?

О плохом старалась не думать, в принципе. Да, я много пропустила, где-то недоработала, что-то не успела сделать в полном объеме. Но травмы для спортсмена практически неизбежны. Нужно быть готовым всегда преодолевать их. Приехав же в Сочи, я просто отбросила все негативные мысли. Тренеры мне доверяли, меня вели к этим Играм, несмотря на все мои невзгоды, никто даже не рассматривал всерьез варианты, что я не поеду. Это очень помогало готовиться к Играм. Я получала необходимую психологическую уверенность в себе. Поэтому, уже выходя на старт первой гонки, понимая, что все позади, и я уже на старте, постаралась обо всем забыть, сжать волю в кулак и пробежать на максимуме. Насколько это возможно.

Получилось так, как получилось. Естественно, я была очень довольна этим результатом. Любая олимпийская медаль — это очень большое достижение. Хотя, могла бы побороться и за серебро. Три секунды отставания от россиянки Ольги Вилухиной – это мизер.

Ваша индивидуальная медаль была первой для Украины за 8 лет. Наград зимних Игр украинцы не выигрывали со времен Турина-2006. Но, спустя несколько дней, произошло еще более грандиозное событие — первое золото за 20 лет...

Олимпийское золото — это была мечта всей жизни. Осознать, что мы стали чемпионами, было очень трудно еще много дней спустя. К этому золоту мы все вчетвером, плюс, наша команда — тренеры, сервисная бригада, врачи – шли много лет. Спортсмены – вообще всю жизнь. Есть немало великих атлетов, ни разу за карьеру не выигрывавших золота Игр. А мы это сделали. Это, действительно, непередаваемое чувство.

Олимпийские соревнования, в отличие от этапов Кубка мира, очень сильно растянуты по времени. Длятся две недели – даже больше, чем чемпионат мира. Вместе с тем, есть спортсмены которые удачно выступают на протяжении всего соревнования, как Дарья Домрачева или Мартен Фуркад, а, в основной массе, выступают крайне неровно. Как вы бы для себя оценили эти две недели?

Команды-лидеры и спортсмены-лидеры отличаются по многим параметрам. Система подготовки, питание, медикаментозное обеспечение... Они могут искусственно поддерживать форму на протяжении долгого времени. Домрачева и Фуркад сумели идеально выглядеть на протяжении всей соревновательной программы Игр. Но я бы не сказала, что, например, украинки были не на высоте. Не я лично, а вся команда.

Например, медали мы завоевали в первой и последней гонках. И в начале, и в конце соревнований сборная Украины была в числе лидеров. Но и в остальных гонках, последовавших в этом промежутке, мы показывали хорошие результаты. Постоянно кто-то из девчонок входил в первую десятку. Требовать медалей и побед в каждой гонке было бы неправильно. Мы в любом случае показали очень хороший результат.

Игры в Сочи проходили на фоне трагических событий в Киеве. Мысли о спорте, наверняка, были не на первом плане...

Конечно, ситуация в Киеве на нас влияла. Очень влияла. Но, все-таки, мы профессиональные спортсмены. Мы очень долго готовились к Играм — главному старту в жизни каждого человека, связанного со спортом. Главное же было поверить в успех. Я верила. Причем, верила именно в победу в эстафете. Даже выиграв личную медаль, постоянно думала о заключительной гонке Игр. Как оказалось, мое предчувствие меня не подвело. Именно в эстафете мы и завоевали свою золотую медаль.

После прошлого сезона украинскую сборную покинул тренер Владимир Королькевич. К тому же, сезон получился крайне успешным. Команда завоевала пять наград на чемпионате мира, что является для украинского биатлона, как вы сами сказали в одном из интервью, сенсационным результатом. Насколько это повлияло на команду в канун Олимпийского сезона?

У нас отличный дружный коллектив. Например, мой личный тренер Григорий Шамрай. Я с ним работаю с самого детства, с первых шагов в биатлоне. Также есть чему поучиться у Надежды Беловой — ее мужеству, боевому настрою, всему тому, что, со временем, пригождается на ключевых стартах, таких как Олимпийские игры. Плюс, у нас отличная сервис-бригада, готовящая лыжи к соревнованиям, прекрасные медики. В общем, что касается коллектива, то тут вообще никаких проблем нет.

Бытует мнение, что в Сочи слишком предвзятая публика. Мол, освистывали спортсменов, не представляющих Россию, радовались промахам при стрельбе, чего не бывает на соревнованиях в других странах...

Честно говоря, я старалась вообще ничего не замечать. Когда выходишь на дистанцию, главное, сконцентрироваться на своем выступлении. Не отвлекаться, если хочешь чтобы все получилось.

За свои достижения на Играх вы сегодня получили награду лучшей спортсменки месяца по версии Национального олимпийского комитета, причем получили в пятый раз в карьере...

Да, это значимая для меня награда. НОК играет очень большую роль в жизни украинского биатлона, а не только во время Игр, раз в четыре года. Мы постоянно находимся в контакте, получаем помощь от комитета. А то, что меня признали лучшей спортсменкой месяца, добавляет стимулов для совершенствования. После такого хочется еще больше побед.

После окончания Олимпиады прошло уже больше месяца. Помнится, еще во время Игр вам, как медалистке, обещали 3-комнатную квартиру в Сумах. Государство, по традиции, выделяет немалую сумму на поощрение чемпионов и призеров Игр?

Квартиры еще нет. И пока, честно говоря, ничего не знаю по этому вопросу. Я только накануне вернулась с последнего этапа Кубка мира в Норвегии. Будем разбираться. Что касается призовых, то их уже пообещали выплатить в самое ближайшее время. Этот вопрос уже, вроде как, решен.

В апреле в России проходит два очень крупных коммерческих старта – в Москве и Тюмени, где обычно собирается вся мировая элита. Вы поедете туда?

Да, безусловно. Во-первых, с точки зрения профессионального спортсмена, нужно «закататься». После таких нагрузок, как в Кубке мира, резко обнулять нагрузки и уходить в отпуск нельзя, в принципе. Нужно несколько стартов в щадящем режиме, чтобы организм привык к постепенному снижению нагрузок. Именно для этого и существуют коммерческие старты.

Уже 5 апреля мы с Валей будем участвовать в Гонке чемпионов в Москве. Там будет вся элита мирового биатлона. Это престижное соревнование, очень влияющее на имидж страны в этом виде спорта. И, если нас туда приглашают, это лишний раз показывает, что украинский биатлон является одним из лучших в мире. Я считаю, что отказываться от такого старта было бы неразумно. Мы поедем и в Москву, и на соревнования, которые чуть позже пройдут в Тюмени.

А что будет потом? Увидит ли болельщик в следующем сезоне Виту Семеренко, равно как и ее сестру Валентину? Елена Пидгрушная уже заявила, что пропустит сезон по семейным обстоятельствам...

У меня есть еще время подумать и определиться... Сейчас все мысли занимает завершение сезона. Впереди еще есть соревнования. Пусть они коммерческие и, с точки зрения результата, мало на что влияют, но, вместе с тем, организаторы собирают практически всех сильнейших спортсменов мира. А это уже само по себе придает соревновательный азарт. Хочется еще и еще раз доказать, что ты лучше.

Кирилл Стадниченко