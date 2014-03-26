Черкасский «Славутич» и одесский «Черноморец» вышли в полуфинал Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В этом матче сошли команды Первой и Второй лиг (соответственно, второго и третьего дивизионов украинского футбола). И, в любом случае, в полуфинале не были бы только команды Премьер-лиги.

В игре клубов низших дивизионов счет открыл игрок черкасского клуба Олег Тарасенко, забивший гол на 11-й минуте. Но, на предпоследней минуте матча – 89-й – Александр Семенюк забил ответный гол, 1:1. В дополнительное время команды голов не забивали, а в серии пеальти более удачливым оказался «Славутич» - 5:4.

В Тернополе команда низшего дивизиона до последнего момента сопротивлялась команде Премьер-лиги, но на 5-й добавленной минуте Анатолий Диденко забил победный гол для одесского клуба.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий «Шахтер» обыграл черниговскую «Десну» со счетом 2:0.