"Металлист" - "Динамо" - 2:3: онлайн

Сегодня в Харькове проходит центральный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Металлист" принимает киевское "Динамо".

В этой игре сошлись команды, который занимают в турнирной таблице отечественной Премьер-лиги второе и четвертое место. Вместе с тем, обе команды испытывают сложности вначале весенней части чемпионата. И киевляне, и харьковчане проиграли уже в первом раунде плей-офф Лиги Европы, а харьковчане после вылета команды из еврокубков лиши лись ряда легионеров, которые не хотят играть в условиях нестабильности и угрозы военного вторжения. К тому же, в начале весенней части сезона появилась информация, что у харьковской команды большие проблемы с финансированием. Правда, затем руководство клуба объявило о погашении задолженности перед игроками, тренерами и персоналом клуба.

Матч в Кубке Украины - отличная возможность придать новый импульс обеим командам. И победа равно важна как для "Динамо", так и для "Металлиста".

Добрый день! Начинаем нашу онлайн-трансляцию.

Стали известны стартовые составы команд.

"Металлист": Горяинов, Вильягра, Папа Гуйе, Юссуф, Азеведо, Эдмар, Ксенз, Бланко, Марлос, Хавьер, Гоменюк

Запас: Шуст, Богданов, Радченко, Нойок, Пшеничных, Красноперов, Шелаев

"Динамо": Рыбка, Данило Силва, Драгович, Вида, Макаренко, Вукоевич, Велозу, Гармаш, Гусев, Ярмоленко, Идейе

Запас: Коваль, Ленс, Безус, Сидорчук, Кравец, Аруна, Цуриков

Матч начался!

2. Сразу же отличный момент у "Металлиста". В борьбе Гоменюка и Рыбки на высоте оказался вратарь "Динамо" - угловой.

3. Очень активное начало со стороны харьковчан - три минуты и два с половиной момента.

5. "Динамо" чуть отодвинуло игру от своих ворот. Но в атаке у киевлян пока моментов нет.

7. ГОЛ! 0:1. Идейе

7. Гармаш отлично принял мяч и выдал идеальный навесной пас верхом на Брауна Идейе. Тот переправил мяч в ворота не менее эффектный ударом головой.

9. Похоже, "Металлист" в некоей растерянности. Такого начала хозяева явно не ожидали.

11. "Динамо" имеет территориальное преимущество, но предпочитает атакам простой контроль мяча. Игра немного успокоилась после бурного начала.

13. Ярмоленко имел потенциально опасный момент, но во время паса партнера оказался в оффсайде.

14. Еще один момент у "Динамо" - Идейе поскользнулся очень не вовремя.

16. Данило Силва подавал с угла поля в штрафную харьковчан - угловой.

18. "Металлист" прессингует соперника...

19. ГОЛ, 1:1

19. Марлос отдал отличный пас и Бланко осталось попасть в ворота с 11 метров. Красивый гол.

20. Оказывается, "Металлисту" стоило лишь чуть-чуть прибавить. Оба гола, в принципе, очень неожиданны. Не вытекали из общей логики игры.

22. "Металлист" продолжает атаковать, но ошибся Гоменюк. В очередной раз...

25. Харьковчане продолжают владеть перимуществом, но гости внимательны в обороне. Пока без опасных моментов.

27. А вот и атака киевлян. Но Гусев оказавшись в острой позиции не смог найти продолжение атаки.

29. В течении минуты обменялись острыми атаками команды. Лучше всего себя в этих эпизодах проявили вратари.

32. "Металлист" контрлирует мяч в центре поля, но без острых моментов.

34. Кстати в Харькове стадион заполнен меньше чем на половину. Все-таки не футбол сейчас занимает умы человечества..

35. Первая желтая карточка. Вукоевич грубо сбил Ксенза.

36. Марлос опасно ворвался в штрафную, но Макаренко не позволил ему продолжить комбинацию.

37. И тут же опаснейший удар Марлоса - Рыбка на высоте.

38. И тут же Гармаш теряет стопроцентный момент после контратаки "Динамо". Мяч летит гораздо выше ворот.

39. Вторая желтая карточка киевлянам. Гусев сорвал атаку соперника.

39. После розыгрыша штрафного Марлос опасно бил головой - мимо.

40. Браун Идейе пока самый активный у "Динамо" в атаке. Очень много пользы принес.

43. ГОЛ! 1:2

43. Воспользовался отличным пасом партнера Браун Идейе, вышел один на один с вратарем и пробил точно в ближний угол. Дубль игрока - 1:2.

45. Харьковчане большими силами дейтсвуют на чужой половине поля, но защита "Динамо" начеку.

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм получился немного сумбурным и нелогичным. Обе команды сделали ставку на атаку, лишь изредка "катали" мяч в центре поля, так как темп игры был очень высокий и периодически нужно было давать себе передышку. Голы киевлян стали больше следствием индивидуального мастерства игроков, нежели командных наработанных комбинаций. Очень продуктивно сыграл в этой 45-минутке Браун Идейе, собственно, и забивший оба гола "Динамо". Гол харьковчан также не стал следствием какого-то масированного штурма или цельной командной игры в атаке. Как и мячи киевлян, этот гол в некоторой степени стал случайным. А в концовке тайма харьковчане откровенно расслабились, прозевав атаку киевлян. Сразу хочется процитировать старую поговорку: футбол идет до финального свистка. Впрочем, у харьковчан есть еще целый тайм для того, чтобы ответить сопернику. Тем интереснее будет игра после перерыва.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

47. Тем временем, команда Второй лиги "Славутич" из Черкасс вышла в полуфинал. Достижение!

49. "Динамо" очень опасно атакует, но защитники блокируют удары киевлян - угловой.

54. Продлжает атаковать "Динамо". А "Металлист", которому нужно сравнивать счет, не может даже пересечь свою половину поля.

56. И вот атака "Металлиста". Марлос пытался обострить ситуацию, но его усилия не смогли поддержать партнеры.

58. Еще одна опаснейшая атака - Бланко пробил мимо ворот.

60. "Динамо" несколько минут контролирувало мяч, но атака команде не удалась.

62. Ксенз хорошо прорвался в штрафную киевлян, но не сумел отдать острый пас - Рыбка перехватил мяч.

64. Желтая карточка Эдмару - наступил на ногу Ярмоленко.

66. Киевляне, за редким исключением, пока не дают сопернику активно действовать у своих порот. Но и сами сдержанны в атаке. играют на удержание результата.

69. Макаренко неожиданно ворвался в штрафную "Металлиста" и бил с убойной позиции. Вратарь поймал мяч.

72. ГОЛ! 1:3

73. Ярмоленко завершил комбинацию, начавшуюся после падения харьковчанина Папы Гуйе.

75. И тут же еще один опаснейший момент у киевлян. Горяинов с огромнейшим трудом отбил мяч на угловой.

76. Непонятно, что происходит с защитой харьковчан. Игроки просто не знают что им делать, когда "Динамо" атакует.

78. ПЕНАЛЬТИ БЬЕТ "ДИНАМО"

79. Идейе бьет выше ворот...

79. В моменте когда были нарушены правила в штрафной площади "Металлиста" харьковчане грубо сыграли против Джермейна Ленса.

80. Ленс совершил красивый сольный проход в штрафную "Металлиста", но пробил по воротам очень слабо. Горяинов забрал мяч.

81. А вот и "Металлист" огрызнулся. Хавьер пробил прямо в руки вратарю.

82. Еще один опасный момент у Хавьера - угловой.

84. Азеведо бьет по воротам. Мяч срикошетил в игрока "Динамо" - угловой. Харьковчане полностью взяли инициативу в свои руки. Ой, как бы поздно не было....

85. ГОЛ! 2:3

85. После розыгрыша углового и серии рикошетов бывший игрок "Динамо" Айилла Юссуф забивает гол - 2:3.

87. Хавьер не забивает гол из выгоднейшей позиции после паса Марлоса. Отличный момент упускает "Металлист" для того, чтобы сравнять счет.

88. Киевляне явно играют на отбой. Преимущество полностью на стороне харьковчан.

89. Еще один опасный удар Марлоса из-за пределов штрафной. Рыбка забирает мяч.

90. Судья добавил 4 минуты.

90+1. Идейе прошел по флангу, сблизился с вратарем и пробил мимо. Ярмоленко негодует. Мол, почему мяч не отдал...

90+3. Еще одна атака "Металлиста" заканчивается сильным и неточным пасом Марлоса. Мяч уходит за линию ворот.

90+4. Марлос получает желтую карточку за разговоры с арбитром.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.