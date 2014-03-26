"Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Украины по футболу
16:24, 26 марта 2014Спорт
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Донецкий "Шахтер" выиграл матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу в Чернигове у местной "Десны" - 2:0, выйдя в полуфинал соревнований.
Десна - Шахтер / shakhtar.com
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Черниговская команда, выступающая в Первой лиге (второй по значимости дивизион украинского футбола), достойно противостояла лидеру Премьер-лиги в первом тайме, сумев завершить его вничью - 0:0. А после перерыва горняки в течении 5 минут забили два гола. На 48-й минуте отличился Василий Кобин, а на 50-й Эдуардо да Силва.
Таким образом, "Шахтер" стал первым полуфиналистом Кубка Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня также состоятся и три других матча этого этапа соревнований - "Славутич" (Черкассы) - "Нива" (Тернополь), "Тернополь" - "Черноморец" (Одесса) и центральный матч 1/4 финала "Металлист" (Харьков) - "Динамо" (Киев).
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