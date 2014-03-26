Украинские фигуристы не преодолели квалификацию в двух видах программы Чемпионата мира
В японской Саитаме завершились предварительные соревнования Чемпионата мира по фигурному катанию в мужском одиночном и парном катании, где представители Украины не сумели преодолеть квалификационный отбор.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык финишировали в короткой программе на 21-м месте, уступив почти 35 баллов дуэту лидеров - Алене Савченко и Робину Шолковы из Германии. Результат украинцев - 44,20 балла, в то время как экс-украинка Савченко в паре со своим партнером получили 79,02 балла.
В свою очередь, Яков Годорожа набрал 61,53 балла, заняв 25-е место. Он отстал от лидера Тацуки Мачиды на 37,5 бапла.
Также в соревнованиях в Саитаме должна принять участие Наталья Попова (женское одиночное катание), которая выступит со своей короткой программой позже. В состязаниях танцевальных дуэтов представители Украины участия не принимают.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 24 по 30 марта.