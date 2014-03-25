Директор МОК Евробаскет-2015 заявляет, что его структура вообще не тратит бюджетных средств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор турнира Евробаскет 2015 Маркиян Лубкивский на совместной пресс-конференции Федерации баскетбола Украины и МОК Евробаскет 2015.

По словам Лубкивского, "МОК Евробаскет - это дочерняя структура Федерации баскетбола Украины, официально уполномоченное ФИБА-Европа и ФБУ для обеспечения операционной части подготовки и проведения турнира Евробаскет 2015 в Украине. МОК Евробаскет 2015 не получал ни копейки бюджетных средств для финансирования своей деятельности".

Среди задач, выполненных оргкомитетом в рамках подготовки к Євробаскету 2015, директор турнира назвал успешное проведение в Киеве в августе прошлого года юношеского Чемпионата Европы по баскетболу (возраст игроков - до 16 лет) и завершенную разработку около 50 концепций всех аспектов турнира.

Лубкивский подчеркнул, что на проведение U16 Евробаскета также не было потрачено бюджетных средств. «Все средства были спонсорскими. Мы работаем с более 40 спонсорами, благодарны им за сотрудничество и надеемся на его продолжение», - отметил Лубкивский.

Он подчеркнул, что U16 Евробаскет в Украине был проведен в соответствии с самыми высокими мировыми и европейскими стандартами для таких мероприятий и признан ФИБА Европа лучшим за свою 40-летнюю историю.

Накануне министр молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов заявил, что намерен провести аудит по суммам, которые просил оргкомитет. Он заявил, что МОК Евробаскет планировалось выделить 20 млн евро. Булатов сообщил, что на проведение в августе 2013 года Евробаскета U-16 было потрачено 2 млн евро. "Все цены и сметы были явно завышены, там есть большая коррупционная составляющая", - сказал министр.