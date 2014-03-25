Президент ФБУ уверен, что Евробаскет-2015 состоится в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, подытоживая визит делегации Украины в штаб-квартиру ФИБА Европы в Мюнхене.

“У нас состоялся очень конструктивный разговор, в частности, мне понравился очень эмоциональный спич нового министра (молодежи и спорта Дмитрия) Булатова, который гарантировал, что турнир в Украине состоится на очень высоком уровне. Мы провели многочисленные консультации с руководителями Европейской федерации, во время которых стремились доказать, что проведение турнира находится под контролем. Наряду с этим, представители ФИБА Европы отмечали, когда в Словении проводился Евробаскет-2013, с момента объявления Словенией проведения Евробаскета до начала турнира в стране сменились четыре правительства, и даже за 8 месяцев до начала турнира еще никто не знал, как он будет проходить. У нас времени есть намного больше, и я уверен, что мы в состоянии провести прекрасный турнир”, - сказал Волков.

В свою очередь директор Местного организационного комитета «Евробаскет-2015» Маркиян Лубкивский отметил, что инициаторы турнира ожидают решение Кабмина относительно проведения мероприятия.

“Сегодня у нас есть один вопрос. Мы ожидаем четкого и взвешенного решения украинского правительства, которое может либо продолжить этот проект, либо его приостановить. Считаю, что ситуация в стране крайне сложная, и мы все видим, сейчас баскетбол стоит далеко не на первом месте. Вместе с тем Евробаскет имеет большое значение для международной репутации Украины. Все мы помним, как прекрасно Украина провела футбольное Евро-2012, и я надеюсь, что правительство примет решение в интересах имиджа государства”, - сказал Лубкивский.

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Александр Ларин отметил, что, согласно договору между организаторами соревнований и ФИБА Европы, последний срок, когда Украина должна подтвердить гарантии проведения турнира составляет 15 месяцев до начала соревнований.

“В нашем случае - это конец мая - начало июня. Поэтому времени у Украины еще достаточно”, - подчеркнул Ларин.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет должен состояться в шести городах Украины осенью 2015 года.