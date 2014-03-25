НОК продолжает планомерную поддержку спортсменов и федераций - Бубка

Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка на совещании по обсуждению стратегии дальнейшего развития спорта и олимпийского движения, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК.

В частности, Бубка отметил: «Поддержка спортсменов, тренеров и субъектов олимпийского движения была, есть и будет стратегической и приоритетной задачей в деятельности Национального олимпийского комитета».

Он подчеркнул, что НОК систематически воплощает в жизнь планомерную программу поддержки спортсменов, тренеров и олимпийских федераций.

Как отметил Бубка, за последние годы эти программы были профинансированы Национальным олимпийским комитетом в размере 77 млн. грн.

«Ежегодно с учетом сложности финансирования из государственного бюджета НОК подставляет плечо Министерству молодежи и спорта и предоставляет средства на участие наших спортсменов в международных соревнованиях и тренировочных сборах. Так, в этом году мы помогли обеспечить участие наших биатлонистов на этапе Кубка мира в Словении, борцов на первенстве Европы в Финляндии, пятиборцев на этапе Кубка мира в Мексике и участие наших спортсменок в международных стартах по художественной гимнастике, выделив на эти цели свыше 600 тыс. грн.», - подчеркнул Сергей Бубка.

Президент НОК также подчеркнул, что сейчас продолжаются переговоры с Международным Олимпийским Комитетом относительно возможного выделения дополнительных средств по международным программам для обеспечения участия наших спортсменов в соревнованиях и тренировочных сборах.

«В 2014 году мы выполним все заявленные ранее программы и взятые на себя обязательства перед спортсменами и федерациями. К тому же, несмотря на все сложности, мы нашли возможность и планируем увеличить финансирование по рейтинговой системе на 15%», - отметил глава НОК.