Лидеры чемпионата НХЛ проиграли в серии буллитов

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Бостонские «медведи» играли против «Монреаль Канадиенс» и счет в матче канадцы открыли уже на 7-й минуте игры, когда отличился Алексей Емелин. Лишь в третьем периоде, за 5 с половиной минут до конца основного времени Патрис Бержерон сравнял результат, но это не помогло «Бостону» одержать победу. В серии буллитов решающим оказался бросок Александра Гальченюка из «Монреаля» - 2:1.

В свою очередь, «акулы» из Сан-Хосе открыли счет в матче против «Калгари Флеймз», благодаря точному броску Джеймса Шеппарда на 19-й минуте игры. Но, во втором периоде, Джо Колборн сравнял результат. А в серии буллитов решающим оказался бросок Майка Каммаллери – 2:1.

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Бостон», набравший 104 очка. У «Сент-Луис Блюз» 103 балла, «Сан-Хосе» - 101.