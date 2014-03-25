Долгополов вышел в четвертый раунд теннисного турнира в Майами

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Долгополов, набравший в последнее время хорошую форму и одержавший ряд значительных побед, в игре с более чем скромным соперником едва не потерпел фиаско.

Матч проходил в нервной борьбе, с явными перепадами в игре обоих спортсменов. Если в первом сете Лайович выиграл со счетом 6:3, то после небольшой паузы Долгополов существенно изменил игру, что позволило ему разгромить оппонента – 6:0. А уже в решающем третьем сете соперники играли на равных до тай-брека. В заключительном гейме удача была на стороне украинца – 7:6 (7:5).

Также в ночь на вторник свой матч 4-го круга соревнований в Майами провела украинка Элина Свитолина. Она хоть и сумела навязать борьбу одной из ведущих теннисисток мира Агнешке Радванськой из Польши, но все-таки уступила – 6:7 (5:7), 7:5, 2:6.

Таким образом, Долгополов остался единственным представителем Украины на соревнованиях в Майами.

Как сообщал УНИАН, турнир в США проходит с 17 по 30 марта.