Аутсайдер НБА проиграл 25-й матч подряд

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В этом матче сошлись лидер сводной турнирной таблицы лиги команда, которая занимает предпоследнее место среди всех участников чемпионата. И на протяжении всей игры «шпоры» имели преимущество. В итоге, баскетболисты «Сан-Антонио» выиграли все четыре четверти – 31:24, 29:20, 29:24 и 24:23.

Лучшим игроком матча стал игрок «Сперс» Остин Дэй, набравший 22 очка.

Среди других матчей дня стоит отметить победу «Финикс Санс» над «Атлантой Хоукс» - 102:95. Украинский легионер «солнечных» Алексей Лэнь в этом матче ничем особым не отличился, не став лидером команды ни в одной из пяти номинаций.

В турнирной таблице лиги у «Сан-Антонио» 51 победа, у «Оклахомы» и «Индианы» - по 50.