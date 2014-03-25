Аутсайдер НБА проиграл 25-й матч подряд
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия 76» в ночь на вторник проиграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 91:113, уступив в 25-й игре регулярного сезона подряд.
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В этом матче сошлись лидер сводной турнирной таблицы лиги команда, которая занимает предпоследнее место среди всех участников чемпионата. И на протяжении всей игры «шпоры» имели преимущество. В итоге, баскетболисты «Сан-Антонио» выиграли все четыре четверти – 31:24, 29:20, 29:24 и 24:23.
Лучшим игроком матча стал игрок «Сперс» Остин Дэй, набравший 22 очка.
Среди других матчей дня стоит отметить победу «Финикс Санс» над «Атлантой Хоукс» - 102:95. Украинский легионер «солнечных» Алексей Лэнь в этом матче ничем особым не отличился, не став лидером команды ни в одной из пяти номинаций.
В турнирной таблице лиги у «Сан-Антонио» 51 победа, у «Оклахомы» и «Индианы» - по 50.