"Донбасс" выиграл четвертый матч серии плей-офф КХЛ у "Лева"

Как сообщает корреспондент УНИАН, таким образом, общий счет серии сравнялся - 2:2.

Матч в Братиславе (домашние игры "Донбасса" по решению КХЛ проводятся на нейтральной площадке в столице Словакии) проходил с ощутимым преимуществом украинского клуба.

На 17-й минуте Оскарс Бартулис открыл счет, а на 29-й Александр Торяник удвоил преимущество номинальных хозяев поля.

Лишь в концовке игры соперник смог сократить отставание в счете и возродить интригу. На 56-й минуте гол забил игрок "Лева" Джастин Азеведо. Но, когда соперник произвел замену вратаря на шестого полевого игрока, за 35 секунд до конца основного времени игры Евгений Дадонов поразил пустые ворота чешского клуба - 3:1.

Пятый матч серии "Лев" - "Донбасс" состоится в Праге 26 марта.