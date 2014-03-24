Ольга Саладуха признана лучшей легкоатлеткой Европы в феврале
17:26, 24 марта 2014Спорт
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Украинка Ольга Саладуха и француз Рено Лавиллени признаны лучшими легкоатлетами февраля в Европе по версии Европейской атлетической ассоциации.
Ольга Саладуха / Reuters
Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.
Саладуха в феврале выиграла международные соревнования по тройному прыжку в Обонне (14,60 м), после чего стала чемпионкой Украины, повторив лучший результат сезона в мире (14,65 м).
В голосовании за лучшую легкоатлетку месяца украинка опередила, в частности, россиянку Марию Кучину и шведку Абебу Арегави. Они заняли вторую и третью строчки соответственно.
Лавиллени на турнире «Звезды шеста» в Донецке установил мировой рекорд по прыжкам с шестом (6,16 м). Вслед за французом в голосовании за лучшего атлета месяца расположились чех Павел Маслак и россиянин Иван Ухов.
Участие в голосовании принимали эксперты, журналисты и болельщики.
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