Ольга Саладуха признана лучшей легкоатлеткой Европы в феврале

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Саладуха в феврале выиграла международные соревнования по тройному прыжку в Обонне (14,60 м), после чего стала чемпионкой Украины, повторив лучший результат сезона в мире (14,65 м).

В голосовании за лучшую легкоатлетку месяца украинка опередила, в частности, россиянку Марию Кучину и шведку Абебу Арегави. Они заняли вторую и третью строчки соответственно.

Лавиллени на турнире «Звезды шеста» в Донецке установил мировой рекорд по прыжкам с шестом (6,16 м). Вслед за французом в голосовании за лучшего атлета месяца расположились чех Павел Маслак и россиянин Иван Ухов.

Участие в голосовании принимали эксперты, журналисты и болельщики.