Два игрока чешского клуба "Лев" дисквалифицированы на матч с "Донбассом"

Об этом сообщается в релизе КХЛ.

В частности, в сообщении отмечается: "После окончания третьего матча полуфинальной серии западной конференции «Донбасс» – «Лев» нападающие пражан Иржи Новотны и Михал Бирнер продемонстрировали неприличные жесты в адрес зрителей. Спортивно-дисциплинарный комитет оставил без изменения дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут), наложенный на Новотны, а также принял решение наказать этим же видом штрафа Бирнера (правило 550 ж пункт 3 «оскорбительные жесты судье или любому лицу»). Согласно регламенту, за нарушения на хоккеистов наложена обязательная дисквалификация на один матч".

В серии плей-офф 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги "Лев" - "Донбасс" после трех матчей счет 2:1 в пользу чешского клуба. Накануне команда из Праги обыграла "Донбасс" в третьем матче серии со счетом 3:2 (в овертайме). Формально домашняя игра "Донбасса" проходила на нейтральной площадке в Братиславе, так как в Донецке матчи запрещено проводить по решению КХЛ из-за невозможности обеспечить безопасные условия проведения игр.